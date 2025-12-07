一包米找到獨居嬤 個管師天天進山送餐陪她治C肝

2025消除C肝2（中央社記者曾以寧台北7日電）肝炎讓寶珠（化名）失去了丈夫和孩子，獨居在苗栗苑裡的深山，靠鄰居送餐度日。肝炎篩檢活動送的米，吸引她下山，醫療團隊每日拜訪，讓原本不抱期望的她，完成C型肝炎治療。

苑裡鎮位在苗栗縣的西南端，北接通霄、南接台中市大甲區，早年醫療資源缺乏，當地未必有合格的醫師，民眾找的「密醫」又不一定每次打針都更換針具，病毒隨著針頭傳播，導致這裡C肝盛行，患者又以長輩居多。

在10多年前，苑裡鎮的C肝盛行率高達11%，高於全國平均的4%，交通較為不便「內區」7里，C肝感染率更高達20%至25%。

如今在苑裡鎮衛生所擔任護理長的陳惠如，本身就是土生土長的苑裡人，民國91年她回到家鄉，開始在苑裡衛生所服務鄉親，多年來參與肝炎篩檢計畫，寶珠阿嬤的故事，在這麼多年的服務中，深深刻在她的心裡。

●篩檢送米又登門送暖 深山獨居嬤治好C肝

她回憶，2010年前後，苗栗縣開始推動全縣肝炎篩檢，就是在當時發現苑裡鎮的C肝盛行率是全苗栗最高的，更被國家C肝辦公室定義為高風險區。

2012年肝病防治學術基金會引進C肝消除計畫，帶來民間資源，利用民眾喜歡「好康」的心態，來篩檢就送好禮，行動不便、又住在深山的寶珠阿嬤，就是被贈品的一包米所吸引，在鄰居載下山來。

然而，面對這個C肝帶原的陽性個案，衛生所人員卻頭大不已，因為寶珠阿嬤既沒有留戶號、所留電話也打不通，連里長都無法確定有沒有這個人。

團隊找了很久，才透過附近鄰居得知，接近80歲的寶珠阿嬤，住在一戶沒有電燈的簡陋房屋中，夜間光源只有附近的路燈，平時靠著鄰居打包學校營養午餐度日，生活過得相當卑微。

然而，即使團隊找到她、確定她需要接受C肝治療，寶珠阿嬤也不願意，原來，她的孩子都因肝炎離世，讓她早已對生活沒有盼望；過去先生治療肝炎時，高達新台幣100萬到200萬元的高額花費，也讓她不堪負荷。

但李綜合醫院的個管師沒有放棄，除了告知現在治療不用自費，8到12週的口服新藥治癒率也很高，更每天上山看她、送餐給她，還保證治療期間都會陪她服藥，確保若有副作用發生，寶珠阿嬤不會獨自面對。在這樣的溫暖陪伴下，阿嬤終於配合醫療團隊完成整個療程。

●在地院長回鄉拚根除 專車接送動員全鄉

李綜合醫院在苑裡消除C肝的路上，有著不容忽視的貢獻。苑裡衛生所主任楊得謙說，這是因為院長李順安也是苑裡人，抱持著「一定要幫苑裡消除C肝臭名」的理想，投入大量資源，甚至提供專車接送民眾來篩檢。

2019年，時任苗栗縣長的徐耀昌也注意到，苑裡鎮被國家C肝辦公室列為風險最高的第7級感染區，也是苗栗縣最高。因此由衛生局主持，結合李綜合醫院等在地醫療單位，展開大規模社區篩檢，當年就篩檢了上萬人。

大型篩檢活動，讓醫療團隊找到了像寶珠阿嬤這樣的個案，但這只是一部分，為了讓更多人出來做篩檢，楊得謙說，要分為三階段作戰。

●篩檢作戰三階段 苑裡衛生所入家下田找到人

第一階段，就是廣發明信片，搭配禮券等好禮，吸引民眾出來篩檢。第二階段，是請鄰里長查詢還沒接受篩檢者的電話，想辦法連絡他們出來篩檢。

第三階段，則是直接到社區內設篩檢站，跟鄰里長一起行動，提前連絡民眾、約定篩檢時間，遇到說好卻沒來的，甚至要挨家挨戶去找，開著車到家裡、到田裡，去說服對方出來篩檢。

即使這樣，仍然有民眾不願意出來篩檢。楊得謙說，自己就曾遇過，團隊已經直接殺到行動不便的長者家裡，也安排了車子可以接送，仍然遭到拒絕的經驗。

對於民眾不願檢查的原因，有的停留在早年干擾素治療副作用高、價格昂貴，但治癒率又有限等印象的負面影響；陳惠如說，也有不少人以為自己只要不驗，就不用接受治療。

還有人不了解健檢有項目之分，以為自己健康檢查沒事就一定沒得病；此外，有些人是年輕時就離開苑裡去到外地，誤以為家鄉的疾病，與自己無關。

在苑裡衛生所與李綜合醫院團隊多年來的努力下，整個苑裡鎮的B、C肝篩檢率，在去年達到了約70%，高於整個苗栗縣的58.1%。

這場從地毯式篩檢動員的「C肝消除之戰」，不只是數字的勝利，更幫助許多人、許多家庭保住人生的色彩。楊得謙回憶，曾有民眾在篩檢後，及時揪出癌症，因而特地來向他感謝，「你們救了我一命」。

陳惠如也感嘆，「如果沒有這樣的篩檢計畫，寶珠阿嬤可能某天就會自己結束生命」。如今民眾的觀念逐漸改變，年長的媽媽會帶著外出求學、工作的孩子回來做篩檢，更顯示民眾的觀念逐漸改變。

每年都會關注苗栗縣主要死因排名的陳惠如發現，其中肝炎、肝硬化、肝癌的比例逐年下降，同為苑裡人，她非常感動，「很好，這真的很好」。（編輯：陳清芳）1141207