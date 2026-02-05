包紅包給親戚小孩「會包到什麼時候？」網點出一關鍵時間點

農曆春節將至，許多民眾會包紅包給親戚的孩子，不過要包多久，以及金額上的拿捏，對許多人來說都是門難題，有網友也好奇「大家會包到什麼時候？」吸引許多過來人分享經驗談。

很多人都有包紅包給親戚小孩的習慣，有網友也在論壇Threads發文，好奇其他人的經驗談，「大家都是什麼時候停止發紅包給姪子、姪女？譬如他們成年？結婚？開始工作？」

不少網友分享「滿20歲就停止」、「18歲」、「這一輩我不知道，但我阿姨在我結婚生小孩後還有包給我（我住國外難得回台一次就是了...)」、「我還在領...前年老弟結婚沒有，去年叔叔乾脆都當小孩發了，不然年夜飯很乾哈哈，不過他也有小孫子了可以包回去」、「我完全沒包過…」、「開始工作後還是照樣包耶！不管包多少，就是過年一起沾沾喜氣呀～」

「我領到碩士畢業，現在在國外讀博，今年應該是我第一年沒有紅包的年」、「結婚」、「大學畢業就不包了。我自己當年也是，大學畢業開始工作後，爸媽也沒給了。曾經一度很羨慕香港同事，聽說他們是沒結婚都能領紅包」、「看地方欸，有包到出社會工作，也有聽過包到結婚前都算小孩」、「包到大學畢業就停止發了」、「包到大學畢業」、「大學畢業後就不能拿紅包了」。

其中許多民眾會把出社會當成分界點「開始工作後」、「只要還在念書都有，工作後就沒了」、「開始工作」、「讀完書出社會工作」、「開始工作，我女兒也是開始工作後就沒包紅包給她們了，現在換她們包給我們」、「開始上班為止」。

撰稿：吳怡萱






