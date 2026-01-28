包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實

娛樂中心／林昀萱報導

藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。

Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場。其中，小S日前表示禮到人不到坦言「我很久沒工作了，不是，而且小孩你知道去讀書，很花錢」，透露會包1萬6千元紅包，讓在場的人直呼「很少」認為以兩人交情不止如此。小S聽了質疑：「1萬6少嗎？我跟他交情還好啊，你也知道， 我都是在節目上跟人家假裝很好，可是私底下還好，但康永哥是真的好。」

Lulu、陳漢典婚宴小S禮到人不到引發話題。(合成圖／翻攝自小S臉書、記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

隨著陳漢典和Lulu婚宴完美落幕，小S當初的回應又被提起。就有網友在社群平台Threads有感而發寫道：「聽起來有點心酸對吧？但你仔細想，這不就是大人世界最真實的樣子嗎。」認為真正刺人的其實不是錢多錢少，是小S後面那句「交情還好」的補刀，「這句真的……殺很深。」原PO點出，小S脫口的這句話說穿了這不就是我們很多人的人生嗎？「位子坐隔壁、午餐一起訂、 IG互按讚、限動互回，看起來感情超好。可一到要掏心掏肺，或是真的要掏錢、掏時間的時候，才突然發現，喔，原來只是『還不錯的同事』而已。」原PO坦言《康熙》已停播多年，「大家現在連演都懶得演，也挺好的。把那層職場的溫情濾鏡撕掉，是會痛沒錯，但至少夠真。畢竟，大部分我們以為的『關係很好』， 其實只是—『我們曾經一起上過班而已。』」

一席話吸引超過342.2萬次瀏覽，引發7.1萬人共鳴按讚，紛紛留言贊同上述觀點「現實人生中在你婚禮能包16000的有多少？」「小S，應該算是漢典的貴人，身為長輩有給到1.6萬，我是覺得很不錯了」、「沒有去吃席包一萬六叫少？當事人沒有嫌少就好，量力而為，自己家庭要先顧好啊，而不是為面子打腫臉充胖子」、「普通交情$16000？這超多的好嗎？」「大S離世未滿一年，你知道禮俗嗎？她是見刺的人，一年內都不適合參與別人家的婚喪喜慶，包16000元很多了很多了」、「先不管包多少！她能真實的說出我跟他『還好』就很誠實的打趴很多假面人了」、「就只是把大家的心裡話說出來而已。」

