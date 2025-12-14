包翠英罹大腸癌「像被判死刑」！曾牽線坣娜出道 感慨：下次就是我

包翠英現身坣娜追思會。董孟航攝

歌手坣娜10月14日因肺腺癌病逝，享年59歲，今（14日）在猶台文化交流協會JCC大禮堂舉辦追思會，包翠英戴著口罩低調現身，透露她和坣娜19歲就認識，當時是透過朋友牽線，「朋友說妹妹得很漂亮、很會唱歌，我就跟經紀公司介紹，她進去取個藝名，馬上就出唱片，是很有才華的人。」同時她也提到自己罹患大腸癌，今天出席追思會格外有感觸，「說不定下次走的就是我。」

包翠英戴口罩低調現身。董孟航攝

包翠英透露，她6年前就知道坣娜罹癌，當時是一位好友偷偷向她說的，由於她在2018年確診大腸癌第三期，因此特別能理解坣娜罹癌的感受，「從小聽到癌症就像被判死刑，說不定下次就是我，人很脆弱，癌症還是很恐怖，今天來看她也覺得很難過。」更忍不住感嘆，坣娜太年輕就離世，得知噩耗時十分驚訝，「到電視覺得怎麼會這樣、這麼突然，很無奈。」

包翠英也忍不住表示：「自己生病看人家走了，都覺得會不會是我，她太可惜了。」她分享上次見到坣娜是在對方結婚時，當時收到喜帖，她非常開心，認為坣娜是低調又自律的人，「中間沒有一直保持聯絡，一段時間都沒有來往，當時我定居美國，她正紅。」最後也向坣娜喊話：「一路好走，如果有另一個世界平平安安在那邊過。」

王宥忻現身告別式。董孟航攝

另一方面，王宥忻受訪時直言，她知道坣娜和薛智偉夫妻一直都為猶太教文化交流努力，聚餐時曾看到坣娜，對方的狀態看起來仍舊優雅，「我是從新聞看到她有癌症，看不出來有病態，很佩服她。」



