包膜、上鎖其實更危險！ 旅遊達人搭機千次經驗談：最好攜帶樸素行李箱

英國旅遊達人湯普森分享搭機的幾個秘訣，其中他提到最好使用樸素的行李箱，也不要包膜和上鎖，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

出國旅遊通常是搭飛機，但如果在機場就遇到鳥事，可能會影響整趟行程的心情。英國旅遊達人湯普森近日接受媒體訪問，就分享他去過一百多個國家機場的心得。他建議最好提早3個小時到機場，使用樸素的行李箱，也不要包膜上鎖，另外可攜身帶1公升水壼，通過安檢就裝滿。

提早3小時到機場 避開排隊高峰

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，湯普森（Lee Thompson）是Flash Pack旅遊公司的共同創辦人，他搭機超過一千次，曾經去過世界各地上百個機場，累積相當多成功與失敗的經驗，得出了搭機旅行的秘訣。

湯普森建議，要比多數人認為的時間，還提早抵達機場。他提到，航班起飛前2小時往往是排隊高峰期，而提前3小時到達則可以減輕壓力，並留出時間吃飯、購物和放鬆身心。

別幫行李箱打廣告 低調才不會引起注意

至於如何攜帶行李箱出國旅行？湯普森警告，不要用保護膜包裹，也不要上鎖，或者使用花俏的行李箱，因為這樣做反而會引起注意，而不是保護行李。他提到：「我見過保護膜被割開，掛鎖被扯掉，購物袋被刀劃破，這都不是保護你的行李，而是在給你的行李打廣告。」他認為，最安全的是樸素的行李箱。

往登機門多走5分鐘 上廁所不會人擠人

湯普森表示，如果在機場想上廁所，卻發現已大排長龍，那可能是走錯航廈區域。他說，只要往登機門的方向多走五分鐘，洗手間通常會比較少人。

另外，湯普森說，他搭機時必定會帶一公升的水壺，在通過安檢後就裝滿，且帶清淡且營養的食物和點心上飛機，因為經常在空服員發餐時並不餓，多些準備能讓航行過程更舒適。

「了解機場的節奏，就能讓機場體驗更加順暢。」湯普森提到，一旦掌握了節奏，整個過程就會變得更加平靜，甚至在某些情況下，會出乎意料地令人愉快。

