包藏刀闖基隆法院！X光照出尖銳物品法警急攔 少年被抓包辯：隨身物品

記者林盈君／基隆報導

12日上午，基隆司法大廈一名曾姓少年，2度進入法院要前往少年法庭時，被法警發現，其隨身包包內藏有一把10公分的刀子，當場將曾男攔下並通報轄區派出所，法警長獲悉也趕來支援。而曾姓少年供稱「刀子是隨身物品」，但他身上除了一張通知書，未攜帶任何身分證件，隨即將他帶回派出所釐清案情，目前警方對曾男的說詞採保留態度，還要進一步調查是否有傷人、或挾怨報復等動機。

基隆司法大廈。（圖／翻攝google map）

據了解，今天上午9時許，曾姓少年背著黑色背包進入法院，當時透過X光檢測儀掃描，法警未發現有任何違禁品，不過等到10點多，曾姓少年再度進入時，包包內就被發現藏有一把10公分的小刀。法警見狀隨即喝令「不准動」，並立即攔阻、通報支援。

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警方獲報後趕抵，刀子已被法警依法扣留，面對員警詢問，曾姓少年僅供稱「刀子是隨身物品」。但由於他身上沒有其他身分證件，僅帶了一張法院的到案通知書，而曾姓少年於2次進出之間，是否有在外取刀或意圖尋仇等意圖，還要警方進一步釐清。

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