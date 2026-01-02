【包裝技術創新】包裝革命加速中！減塑之後更大挑戰是材料轉型

台灣麥當勞全面移除食品包裝紙內層的塑膠淋膜，改以天然材質取代，寫下外帶食品包裝的新頁。（圖片來源：台灣麥當勞提供）

撰文＝余麗姿

食品產業的創新永續轉型，包裝的綠色升級是企業展現ESG永續發展的重要面向。根據國際顧問公司麥肯錫（McKinsey＆Company）2025年追蹤消費者對永續包裝的認知與行為變遷的調查報告，發現有4成消費者會因包裝含有有害物質而降低品牌好感度。隨著消費者健康和環保意識大幅提升，對於可以吃得安心，維持食品品質，以及最大程度減少環境影響的包裝，是企業須重視的議題。

廣告 廣告

觀察2025包裝技術趨勢，包裝材料的創新例如可生物分解和可回收的包裝，日益受到關注，吸引尋求環保替代品的消費者。同時，電子商務和線上食品配送服務的興起，進一步推動先進包裝技術的需求，以確保產品在運輸過程中的完整性。

綠色包裝力量 守護生命安全

歐盟的《包裝及包裝廢棄物法規》（PPWR） 將於2026年實施，有三大重點，包括減少包裝廢棄物、促進高品質回收，以及提高包裝中回收塑膠的使用比例。並明確禁止食品接觸包裝中使用PFAS（全氟烷基與多氟烷基物質），同時設定具體限制值，以減少包裝及包裝廢棄物對環境與人類健康的負面影響。

本屆獲得三星肯定的台灣麥當勞，全面移除食品包裝紙內層的塑膠淋膜，改以天然澱粉材質或矽材質取代，為極大的突破與革新。由於許多傳統塑膠淋膜材質，在高溫下可能釋出微塑膠或塑化劑，不僅難以回收，也對人體與環境造成潛在風險，食創奬評審、呈曜包裝事業有限公司總經理許呈湧說，「去除塑膠淋膜，這對外帶食物來說，在食品業上是一個很大的創舉，從源頭降低健康風險。」

台灣麥當勞大部分產品皆已採包裝紙或紙袋包裝，但如大麥克、麥香魚等產品，因考量其組成結構、麵包質地，以及顧客體驗，仍以紙盒包裝。為升級健康守護，2024年6月起，台灣麥當勞將所有食品包裝袋，轉為無添加氟化物的防油紙，更決定在推動全面「盒轉紙」的同時，與廠商一起研發打造「無塑膠淋膜包裝紙」，並於2025年7月起實施。

而以往的塑膠淋膜，屬於「複合材料」，需高階技術才能分離紙與塑層進行回收，改用無塑膠淋膜包裝紙後，將可進入回收體系。麥肯錫調查報告中，包裝回收性是消費者認為最重要的永續指標，台灣麥當勞創新作法，也獲得台灣消費者和食創獎評審的認同。

從日常切入 咖啡渣與鮮奶空瓶永續轉身

目前全球PET（Polyethylene terephthalate，聚乙烯對苯二甲酸酯），仍是回收率最高的塑膠，各國正積極探索再往上提高回收比例的可行性作法。全家便利商店攜手O’right歐萊德，推出全球首創的「Bio永續美妝系列」，鎖定兩類全家門市日常高頻廢棄物——Let’s Café咖啡渣與鮮奶空瓶，透過回收再製，取代一次性原生資源，獲得一星肯定。

全家將鮮奶瓶再生，每個鮮奶瓶可製成5支Bio系列產品瓶身，使用100%PCR再生塑膠（HDPE或PET）， 取代原生塑膠生產所需的石化原料與能耗。每月回收量估算達100公噸，年減碳近1,980公噸，等同8萬棵樹一年的二氧化碳吸收量，且再生塑膠瓶身再返回全家門市上架，有效創造循環經濟。另一個創新亮點，以咖啡渣取代石化基底原料，過程沒用使用化學溶劑、低能耗、低排放，實現將原本廢棄物轉化為高價值美妝原料的功能性突破。

可伸縮調整式的包裝 提供一次性解方

減法設計已是綠色包裝之一，獲得一星肯定的「可調式伸縮環保包材」，山健包裝股份有限公司提供現行食品飲料產品包裝市場解方，由於市面上瓶裝商品尺寸千變萬化，若依照每一個瓶子高低，就得製作一種包裝盒，工多人力就多，此設計正好解決這項問題，可依照不同長度作拉伸，從短小瓶到長型瓶，一種盒子就能辦到一式多用。

許呈湧表示，可調式伸縮環保包材的設計，酒類、橄欖油或其他的醬油類，都可以伸縮應用，這樣包材設計，對於電商或是有很多出貨產品的業者來說，只要有一套包裝即可，不僅方便，還可以降低庫存物流壓力，十分具有創新概念。

審稿編輯：童儀展、林玉婷

【本文出自食力Vol.41季刊《前進的力量vs停滯的規則 飲食產業的成長斷層》】