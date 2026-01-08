包裝、味道都怪！網友代購買到「假藥」 大正百保能4點辨真偽

日本大正製藥去年9月曾發聲明證實大正百保能遭仿冒，近日林氏璧收到讀者反映，顯現假藥仍於網購通路流竄。（翻攝日本大正製藥官網）

俗稱「小黃包」的大正百保能感冒藥，是台人相當熟悉的日本成藥之一，旅日達人、前台大醫院內科醫師林氏璧，昨（7日）在旅遊粉專提醒，有讀者透過網購買到味道不同於以往的小黃包，經過研究後似乎買到仿冒品，台灣大正製藥去年9月也曾發聲明，證實「小黃包」遭仿冒，並提供4種辨別真偽方式。

林氏璧昨（7日）透過臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提醒，有讀者反映，日前透過網路代購大正百保能藥粉，卻發現包裝、藥粉都不同於前次購買，吃起來還有點中藥味。林氏璧查詢後發現，大正製藥日本總社去年9月就曾發布聲明，證實台灣海關攔截到仿冒藥品。

台灣大正製藥也有轉發日方聲明，詳列真、假藥辨識方法，包含外盒底部字體不同、外盒側面條碼數字編排、字體都不同、仿冒品說明書未有版本編號、正品內袋上有鋼印紀錄生產編號及有效期限，林氏璧藉此確信讀者「買到仿冒的了」。

同時林氏璧也呼籲，藥品非一般商品，建議大家不要透過網路平台購買，且在台網購這款感冒藥，除了有買到成分不明的假藥風險外，還會面臨法律風險，「台灣日本的大正百保能成分不同，日本版含有在台灣屬於管制藥品成分（鴉片類）的二氫可待因」。





