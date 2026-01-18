包裹出現「3字」別領！超商店員一眼識破攔阻 網列常見詐騙名稱

包裹出現「3字」恐是詐騙。示意圖／Freepik

網購越來越方便，卻也成為詐騙集團鎖定的目標，日前一名女網友收到簡訊通知，前往超商準備取貨付款時，發現包裹上標示的廠商名稱為「萬事宜」、金額高達1888元，請店員協助查詢，驚覺竟是一件詐騙包裹。事件曝光後，有網友整理出一系列「詐騙包裹」名稱，提醒民眾務必提高警覺，以免受騙。

一名網友在Threads發文指出，日前收到簡訊，稱有包裹已經到貨，需到超商取貨付款，金額為1888元，當下完全想不起來買了什麼東西，因此還是到超商取貨。

不料到超商後，發現包裹上的「寄貨廠商」名稱相當陌生，顯示為「萬事宜」，心生懷疑下請店員再次查詢確認，竟被告知為「詐騙包裹」，要求不要領取，讓原PO當場嚇愣「還好店員有阻止我，不然我的1888就要飛了」

一名網友差點領了詐騙包裹。圖／翻攝自Threads

貼文曝光後掀起網友熱議，紛紛表示「我媽前天才被騙，金額一樣1888」、「今天才剛挑退15個詐騙包裹⋯（7-11店員路過）」、「我今天早上也收到同樣的簡訊」、「我也收過，金額1600」、「朋友也中獎了，剛好跟他要買的東西價格差不多」、「上次去領貨掃出一個1888，印象中沒買過，幸好認識店員加上錢沒帶夠不然我可能真的會領」。

此外，也有網友點名常見的詐騙包裹廠商名，如速壹倉、百靈鳥、七七國甲、桃園三倉、鑫鑫、夢啟航、聖天、中原集運、天翼國際、東瀕、鑫騰躍、遠成達、飛鳥、心誠、勇誠、騰風、嘉通等，呼籲民眾要多注意。



