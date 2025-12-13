包裹夾藏20萬現金！安檢所攔截 阻斷詐騙金流

澎湖尖山安檢所拆驗物流貨物時，發現有包裹異常，裡頭竟夾藏新台幣20萬元現金，經警方調查，這是「網路黃金投資詐騙」金流，幸好成功阻斷，將現金全數歸還被害人。

海巡隨機拆驗貨物 見包裹沒商品「塞滿現金」

安檢人員拆驗物流貨物時，發現包裹異常夾藏大量現鈔。圖／台視新聞

事發在12號，海巡安檢人員在澎湖尖山安檢所隨機拆驗貨物，發現其中一個包裹裡沒有商品，而是塞滿一疊現金，警方獲報到場，打開包裹清點，確認裡頭是新台幣20萬元，初步研判疑似是詐騙金流，物流公司也隨即通知寄件的70歲男子，被害人這才驚覺，自己可能已經落入詐騙陷阱。

警方進一步追查，確認這是典型的「網路黃金投資」詐騙手法，以網路交友結合假投資手法誘騙，但這次詐騙集團不轉帳、不匯款，改用超商物流寄送現金，企圖規避金流追查，警方再次提醒，詐騙手法不斷翻新，投資話術花樣百出，民眾務必提高警覺。

※詐騙手法日益新，小心上當，有疑慮可撥打165反詐騙諮詢

澎湖／綜合報導 責任編輯／網路中心

