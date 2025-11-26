包裹憑空出現？不是魔法，是詐騙的黑魔法！ 屏東分署強化偏鄉長者防詐意識

【 互傳媒/ 記者 范家豪 / 瑪家 報導】 為落實法務部行政執行署推動的「五打七安」專案，強化偏鄉長者的防詐意識，屏東分署近日持續深入偏鄉部落，將法律知識與反詐資訊帶進社區。柯分署長怡如特率領同仁前往瑪家鄉三和村活動中心及轄內日照中心，透過實例分享與情境說明，協助長者建立正確的防詐觀念，避免因資訊落差而成為不肖分子的目標。

本次講座雖然不像都市活動般熱鬧，但現場長者展現高度專注，全神貫注聆聽每一項案例分析。許多長者更在活動中雖然害羞但仍勇敢舉手互動，氣氛溫馨而務實。中場休息時亦表示請分署長繼續分享更多反詐故事與實用資訊，講座最後甚至延長超過原訂時間，現場長者仍意猶未盡！

課程內容以最貼近長者生活的詐騙手法為主，包括假投資、假檢警、幽靈包裹及近期常見的不動產詐騙。柯分署長特別提醒，詐騙手法持續進化，不法分子常利用「包裹已送達」、「重新安排配送」等簡訊內容，或加入「配編」等陌生編碼，使民眾誤以為真。她提醒現場長者，如未曾購買商品卻收到包裹通知，千萬不要點擊連結，更不要支付任何款項。她也特別說明，許多人擔心未領取包裹會被罰款，但包裹本身具有 7 天鑑賞期，即使未領取或逾期退回，亦不會受到處罰。因此，遇到陌生包裹時應保持冷靜，必要時可請家人或前往派出所協助查證。

柯分署長深入偏鄉，與長者面對面分享防詐重點

在電話與簡訊詐騙之外，柯分署長也重點宣導近年屢見不鮮的不動產詐騙。不法分子常假冒地政機關、銀行或法院名義，編造「名下土地遭冒用」、「房屋稅異常」或「須立即確認持有人身分」等說詞，利用民眾對法律程序不熟悉的弱點進行詐騙。柯分署長向在場民眾介紹政府提供的「稅籍異動即時通」及「地籍異動即時通」服務，只要手機下載APP，就能在第一時間收到名下不動產異動通知，增加一道有效的財產安全防護。

最後，柯分署長再次提醒民眾，只要牢記「聽、掛、查」三步驟，便能大幅降低受騙風險：一、「聽」：保持冷靜，聽清楚對方內容，不被恐嚇或催促語氣影響；二、「掛」：遇到任何可疑要求，一律掛斷電話，不依指示進行轉帳或操作金融卡；三、「查」：除透過165反詐騙專線查證外，也可直接前往鄰近派出所尋求警方協助，確認訊息真偽。

屏東分署表示，未來將持續推動「五打七安」專案，並規劃更多深入偏鄉的行動講座，讓法律與反詐資訊不因地理距離而有所落差。分署將持續與各原鄉部落、社福機構與地方單位合作，把防詐觀念一站一站地送進社區，讓長者能在熟悉的環境中獲得最即時、最實用的保護資訊。