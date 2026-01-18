包裹見「3字」是詐騙！店員急喊別取貨 整串黑名單曝光

生活中心／朱祖儀報導

現在網購非常方便，民眾取貨時要多留意。（示意圖／資料照）

現在網路購物相當方便，不過取貨時可要多加留意，千萬不要掉進詐騙陷阱。一名網友透露，最近收到取貨簡訊，便到超商取貨，不過店員看到包裹上的「3個字」隨即勸阻，她才知道這是詐騙包裹，差點損失1888元，經歷曝光後掀起討論。

一名女網友在Threads發文表示，最近到超商取貨，不過當她準備付款時，店員卻突然阻止，並提醒外包裝有「萬事宜」3個字，是常見的詐騙手法。原PO一聽才驚覺有異，很感謝店員的好心提醒，讓她成功保住1888元。

原PO表示，自己買了東西通常都會有印象，但有時候事情太多容易忘記，這次一時疏忽才差點上了詐騙包裹的當，希望能以自己的經驗提醒眾人，「我只是希望這篇文章可以幫助到跟我一樣有收到詐騙簡訊的各位，總之～再次謝謝細心的店員。」

文章曝光後，不少店員留言，「我發現客人的包裹是詐騙，會寫上大大的詐騙」、「今天才剛挑退15個詐騙包裹，這一家就5個了」、「至少妳願意聽店員的建議，我常常建議客人不要領，但他們堅持要領，今天就又好幾個。」

也有人提醒，常見的詐騙包裹廠商，包括速壹倉、百靈鳥、七七國甲、桃園三倉、鑫鑫、夢啟航、中原集運、天翼國際、遠成達、飛鳥、心誠、騰風、宇鴻、旭揚、浩億達等，這些名稱還會以不同字樣重複出現，讓人防不勝防。

取貨見「5字樣」是詐騙！警：千萬別簽收

先前台中市政府警察局少年隊則在臉書提醒，收到取貨簡訊時，要先核對交貨便編號是否與購物平台一致，沒有下單的包裹就不要取，託運單上只有LINE ID及使用土黃色膠帶的貨品也要提高警覺，最重要的是，若寄件人資訊欄標註「非賣家」、「代寄」、「物流公司」、「報關行」、「運通」等5字樣千萬不要簽收。

