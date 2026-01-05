包裹走私大麻市價400萬元！南投露營區竟成毒品轉運站 4人遭起訴

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

財政部關務署台北關於去年攔截到3件由加拿大寄出的國際快遞，經查驗後發現內部藏有4包總重2186公克的大麻，由於其中一組包裹的收件地址位於南投某露營區，檢警單位隨即循線展開追查，成功逮捕負責代收的賴姓男子，以及協助運送、販售的沈男與蔡男。長期旅居泰國的寄件主嫌陳男之後也在返台後落網，全案共查獲大麻、大麻煙油等總價值約400萬元，經偵辦後，南投地檢署在近日偵結，依毒品罪嫌正式起訴陳嫌等4人。

3件由加拿大寄出的國際快遞內藏有4包總重2186公克的大麻（翻攝畫面）

刑事局中部打擊犯罪中心是在去年8月接過台北關通報，攔截到3件夾藏大麻的進口郵包，內藏大麻總計重量達2186公克。由於包裹寄往南投，警方立即組成專案小組，並報請南投地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組經過監控追查，鎖定包裹被寄往南投縣魚池鄉的一處露營區，並由業者賴男負責簽收。隨後由沈男開車前往該處領取並載運至台中，交由蔡男在其住處進行後續的分裝與銷售。專案小組長期蒐證後，於去年9月收網，一舉查獲賴、沈、蔡3名犯嫌，並在蔡男住處搜得大麻罐、多包大麻及數十支大麻煙油等違法證物。

警方更進一步追查出躲在幕後操控這起跨國走私案的陳姓主嫌，陳男原先長期滯留泰國，不知自己身份已曝光，去年9月返台時於台中市落網，使該販毒組織徹底瓦解。全案移送南投地檢署後，陳男等3人遭到法院聲押獲准，而賴男則被裁定無保請回，整起案件則在近日正式偵結，提起公訴。



