包裹郵件全燒光！美UPS貨機墜毀爆炸 引巨大火球7死

美國一架UPS貨機在肯塔基州路易維爾國際機場起飛不久後墜毀，引燃巨大火球。（圖／達志影像美聯社）

美國今天又發生重大墜機意外! 一架UPS公司的貨機，在起飛12分鐘後，隨即失控，墜毀在肯塔基州機場。飛機著地時，先是機尾起火，隨後整架貨機爆炸，引燃巨大火球。當局一度對機場方圓8公里，發布撤離避難令，這起意外造成7人死亡，11人受傷。

墜機事故的驚悚畫面被多位目擊者拍攝下來。從影像中可以看到，飛機先是機尾出現火光，之後高速向前滑行，接著整架貨機發生大爆炸，瞬間被橘紅色火球和火海吞沒。這架原定飛往夏威夷的貨機墜毀後，附近的工業區也燃起熊熊大火，天空幾乎被濃煙覆蓋。目擊民眾表示，現場到處可見白色碎片，可能是飛機殘骸散落一地。

肯塔基州州長對事故高度關注，特地致電福特汽車公司表示關切，因為福特工廠就位於機場附近。所幸初步調查顯示，該工廠沒有受到影響。路易維爾警察局長也提醒大家遠離事故區域，讓救援人員能夠開始工作，並確保現場盡可能安全。

根據美國媒體報導，這次空難可能會影響到包括亞馬遜、沃爾瑪在內的快遞業務。出事的MD-11型貨機不僅是UPS使用，聯邦快遞也曾採用這款機型。值得注意的是，MD-11型客機曾在1988年飛往瑞士途中墜毀，且因性能不如預期，已於2000年停產。

