包車旅遊》 自由行包車優點？推薦景點、客製化包車怎麼預訂？
近年來大家偏愛自由行，包車旅遊成為熱門的出遊方式，小編前陣子帶家人去濟州島旅遊，希望不耐走的長輩和小孩都能有個舒適的旅程，本來想說報名跟團，但跟團雖然方便，行程卻無法彈性安排，還要配合團體行動，這時候包車自由行就成了更合適的選擇。
小編選的是KKday包車服務，提供客製化行程的私人包車選項，讓使用者可自訂出發時間、路線與景點，整趟旅程都能依照家人的需求調整，非常貼心！本篇將介紹包車有那些優點？客製化包車怎麼預訂？
KKday 包車服務特色
為什麼選擇客製化包車旅遊?
1.適合有長輩或小孩的家庭，不方便走太多路。
2.包車可「門到門接送」，不用扛行李、擠地鐵、等車。
3.包車沒有集合時間的壓力，想在哪裡停久一點都可以。
4.包車出國旅遊不用擔心語言不通，有中文司機兼導遊全程協助。
5.行程可彈性安排，按照家人喜好設計專屬行程。
KKday 包車服務特色
選擇KKday專屬包車，你的行程，你的旅行，你做主！
✓ 從飯店接送到各個景點－一路暢通無阻。無需擔心行李或交通！
✓ 靈活的行程－只前往您想去的地方，而不是固定的路線。
✓ 寬敞舒適的車輛－非常適合家庭、朋友和團體旅遊。
✓ 所有費用均清楚顯示，包括高速公路通行費和停車費。
✓ 有執照專業司機導覽陪同（提供英文/中文/日文服務）。
KKday專屬包車訂購流程
KKday專屬包車服務，直接透過KKday線上平台快速下單預約，可直接試算價格，5步驟輕鬆預訂。
步驟1：填寫免費諮詢表
填寫免費諮詢表格，開始行程規劃。只需填寫一些簡單的信息，告訴我們您的目的地、想參觀的景點以及旅行天數，我們將根據您的需求提供合適的建議。
步驟 2：一對一行程討論
與專人一對一洽談行程細節。無論是車款、路線、停留時間或其他細節，KKday專屬包車均有專屬客服與您逐一確認，讓旅程安排更加完美。
步驟3：確認報價
確認報價內容，費用清晰透明。根據您的需求，提供清晰具體的報價。
步驟 4：付款並預訂行程
輕鬆完成付款，預訂行程。確認報價後，您可以選擇支付訂金或全額。多種付款方式，幫助您輕鬆完成預訂。
步驟5：確認訂單並準時出發
確認訂單，專屬包車準時出發。完成付款後，交給KKday專屬包車安排後續事宜，按計劃出發，享受您的專屬旅程。
※下單時請備註您的旅遊日期時間、人數、行李數量、前往景點的路線以及其他特殊需求（例如兒童座椅）。客服會在收到您的訂單後與您聯繫，並提供諮詢服務及報價。
※確認客製化路線需要時間（根據淡旺季，至少需要3至7天才能為您派車）。請盡快諮詢，以確保能為您預留車輛。
※確認路線及報價後，請於客服提示時間內下單專屬方案，否則報價將視為無效。
2025/12/31前下訂，輸入卡優獨家折扣碼最高現折$1,200
KKday折扣碼1：『CARDU1201』，全站單筆消費滿 $5,000 折 $400。
推薦文章 : KKday / Klook》2025/最新優惠碼/折扣碼、推薦信用卡總整理！
包車旅遊怎麼玩？行程推薦攻略
》推薦韓國濟州島客製化包車行程
》推薦韓國首爾客製化包車行程
👉韓國包車首爾市內 / 近郊一日遊｜首爾出發｜可自訂包車行程
》推薦韓國首爾客製化包車行程
👉日本北海道 9 人座包車接駁｜新千歲機場（CTS）至札幌市區＆郊區（單程）接駁
》推薦沖繩客製化包車行程
👉沖繩包車旅遊｜沖繩 5 / 8 / 10 小時包車／巴士包車｜沖繩客制化旅遊
