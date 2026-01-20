包辦十大伴手禮唯一雙首獎梨子集團感恩回饋

▲梨子幸福事業集團兩款產品，在今年十大伴手禮評選中，一舉獲得「糕餅烘焙組」與「特色文創組」雙料首獎。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.20)

[NOWnews今日新聞] 梨子幸福事業集團兩款產品，在今年十大伴手禮評選中，一舉獲得「糕餅烘焙組」與「特色文創組」雙料首獎。梨子集團利辦人廖梨妃表示，他們參與多年，能一次獲得兩項榮譽，得利於天時地利人和。此外，今年更改評選辦法，也讓更多品牌嶄露頭角。為了分享喜悅，即日起至2月13日舉辦買一送一感恩回饋活動。

梨子集團旗下2個品牌─七個小日子以《橘香漫漫 戚風蛋糕》獲糕餅烘焙組首獎;梨子 Liz餐廳以《獨麥之醋 雪梨醋》勇奪特色文創組首獎。廖梨妃笑說，參加多年，只入圍過百大好禮，去年更是連百大都落馬，根本不奢敢能一次拿雙首獎，成績揭曉當下，她激動的要掉眼淚。

今天，十大伴手禮評選的主辦單位─台中市工商發展投資策進會新任總幹事陳學聖，特別前往祝賀。陳學聖說，十大伴手禮今年舉辦第17屆，工策會一定要推陳出新，讓百工百業都樂於參與。如果能讓更多人參與，就能激起熱情，激蕩出更大漣漪，也讓更多人分享台中優質伴手禮。

陳學聖指出，未來將把歷屆獲獎品項，規劃「十大伴手禮台中地圖」，只要點下去，就可以找到歷屆得獎商品，知道每一家廠商發展故事，讓十大伴手禮名聲遠揚，不只台中人能獨享，要讓更多人分享， 共享，帶動台中產業發展。

▲梨子集團旗下七個小日子品牌，以《橘香漫漫 戚風蛋糕》獲糕餅烘焙組首獎。（圖／記者金武鳳攝，2026.1.20)

十大伴手禮評選機制今年大改變，不僅規定三年內獲獎者不能參加，更在原有糕餅烘焙組之外，新增特色文創組。由於評選方式改變，往年幾家常勝軍都未能參賽，十大伴手禮首獎，也從十家變成二十家。評選改變第一年，梨子集團一舉抱回烘焙組與文創組雙首獎，也是今年唯一獲得雙料首獎店家，廖梨妃稱讚工策會更改變法，讓更多市民可以參加活動並投票，也讓更多廠商脫穎而出。。

梨子幸福事業集團創辦人廖梨妃表示，梨子品牌於 1999 年誕生，從一間溫暖的小咖啡館起步，逐步發展為橫跨餐飲、甜點與生活選品的生活風格品牌。一路走來，始終秉持「友善土地、用心食材」理念，從原料選擇、研發到呈現方式，皆以人與生活為中心，讓每件作品都帶著生活美感與情感溫度。

▲梨子 Liz餐廳以《獨麥之醋 雪梨醋》勇奪特色文創組首獎。(圖／記者金武鳳攝，2026.1.20)

對於此次獲得雙首獎殊榮，再度讓外界看見品牌 27 年來不變的初心與堅持，她內心充滿感謝。廖梨妃說，這不只是一個獎項，而是這些年來，一次次對品質堅持、對每一位顧客「不想將就」的用心，終於被看見與肯定。

為分享喜悅，梨子集團即日起至2月13日舉辦感恩回饋活動，第一重是雪梨醋買 1 送 1（梨子門市限定），購買《獨麥之醋 雪梨醋》 1 瓶，即可獲得 季節果醋 1 杯招待。第二重是橘香漫漫買 1 送 1（七個小日子官網限定），預訂《橘香漫漫 8 吋戚風蛋糕》，可獲得 單片戚風蛋糕 1 片。

