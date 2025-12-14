包辦家事還幫公公擦屎擦尿！ 人妻仍遭婆婆嫌「新時代媳婦很懶惰」

一名人妻幾乎包辦所有家事，還要幫公公擦屎擦尿，卻仍被婆婆嫌棄。（示意圖／photoAC）

婆媳問題向來是許多家庭難解的狀況，即使媳婦付出大量時間與心力，也未必能換來理解與肯定。近日一名人妻就抱怨，自己承擔家中大小雜務、幫公公擦屎擦尿，反而被婆婆私下數落是「新時代媳婦」，懶惰、不做家事、教不好小孩，甚至只會頂嘴，讓她感到相當傻眼

這名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，某天早上公公告訴她，婆婆抱怨她是「新時代媳婦」，不僅懶惰不做家事，還教不好小孩，只會跟婆婆頂嘴，「我真的無語至極！」

人妻細數，自己沒有工作的時候，幾乎包辦送孩子上學、買菜、打掃、煮飯等家事，還會幫忙把衣服拿上樓讓婆婆晾曬，有時也會負責煮飯菜，而婆婆會要求她下午不能上樓睡覺，只因覺得會浪費電。

人妻說，她除了要分批接自己及小姑的孩子回家外，也會協助婆婆照顧公公，包含清理排泄物、換尿布等工作，讓婆婆能出去走走休息一下，反觀婆婆的親生子女卻鮮少幫忙。

人妻透露，某次婆婆外出買菜時由其他晚輩陪同，而她留在家裡幫公公擦屎擦尿，婆婆回家後卻頻頻稱讚對方「很乖很棒」，讓她心寒不已，即便丈夫出面替她抱不平「我老婆也做了很多，你就只說別人好嗎」，仍被婆婆以「如果她天天煮菜，天天幫我餵公公飯，天天整理倒垃圾、幫我曬衣服，這才是乖」反駁。

人妻無奈道，「後來每天都要聽到她嫌棄我、唸我，我寧願上班找工作了，真正工作開始我再也沒做那些事，現在說我很懶，對，我好懶，就這樣吧！」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「妳就算做到死，人家也是說妳是懶」、「媳婦做再多都是應該的，兒女隨便做點小事就是孝順」、「我有很深的體會，媳婦永遠是外人」、「我婆家也是多做多錯，不做的反而沒錯喔！沒人要孝順就是他們自找的」、「媳婦不是親生的，都比路人還不如」、「自從長期吃了老實虧後，現在聽到乖都覺得是貶義詞了」、「不要同住」、「自己住萬事ok」。

