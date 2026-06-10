包辦家教司機剪短影音！「董娘」劉伊心開45K徵特助「根本全能保母」 網挖黑歷史：即戰力再現

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劉伊心公司貼出徵才廣告，董娘特助工作包山包海，網諷：即戰力再現。翻攝FB＠劉伊心

現任老虎牙子董娘、過去曾被封為「面試達人」的劉伊心，近日被眼尖網友發現其公司在人力網站上刊登了一則極具爭議的「家庭教育陪伴特助」職缺，月薪載明為4萬5000元。這份職缺之所以引發高度關注，除了工作密度極高，也讓大批網民再度聯想起劉伊心10年前在PTT鬧得沸沸揚揚的求職黑歷史。

該則求才內容洋洋灑灑列了工作5大項目，範圍橫跨家教、司機、保母與影音製作，消息曝光後立刻在網路社群引爆海嘯級大論戰，不少網友看完徵才條件後忍不住傻眼直呼：「中午先幫夫人拍影片，晚上接小孩再陪讀，這根本是24小時待命！」

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劉伊心夫家公司貼出徵才廣告，網友掀起合理與否論戰。翻攝翻攝104人力銀行網站

包辦司機家教還要剪短影音 五大條件驚呆全網

根據老虎牙子刊登的徵才廣告顯示，這份工作主要負責陪伴國小孩子完成作業、掌握學習進度、培養閱讀習慣與時間管理能力，還必須配合家庭旅遊外出。

然而除了傳統家教與保母的職責外，應徵者白天還必須配合董事長林志隆的行程進行開車接送，甚至要求必須具備手機拍攝及基礎剪輯能力，以便隨時記錄豪門家庭生活、並整理短影音素材。

雖然職缺載明工作時間為中午至晚間8、9點、採月休8天並提供勞健保，但大批網友認為白天要配合接送、中午要拍片、晚上還要陪讀，根本就是全能型長工，紛紛諷刺表示這薪水與工作量完全不成正比。且「月休8天」是否包含國定假日，也引發網友討論。

劉伊心夫家公司貼出徵才廣告，網友掀起合理與否論戰。翻攝翻攝104人力銀行網站

10年前即戰力黑歷史遭起底 網諷刺面試達人又出招

隨著徵才引發炎上，鄉民也地毯式挖出劉伊心10年前的驚人黑歷史。當時有網友在PTT上憤怒爆料，稱自己到老虎牙子求職時，遇到一名極度不尊重面試者、貿然打斷整個對談的「L女」，痛批是「至今最扯面試經驗」，矛頭直指劉伊心。

當時劉伊心介入面試、叮囑求職者必須具備「即戰力」一詞瞬間成為全台爆紅諷刺語彙，事後她雖然發文向面試者道歉，卻拋出一句「在台灣偏雌性個性的社會，應該如何拿捏」再度引發爭議。

如今10年過去，劉伊心公司再度因為高度客製化的奇特職缺登上新聞版面。不過也有部分網友持不同意見，認為這類豪門特助本來就屬於特製化工作，不能單純與一般行政職缺或死薪水作比較，兩派看法在網路上持續交火。



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