包辦標案、書法獎...百度人名大全遭濫用 陸網嘲：最忙五人組
大陸近期爆發大規模公共資訊造假事件，百度文庫《10000中國普通人名大全》中的姓名，被大量複製使用於政府採購公告、評獎名單等官方文件，引發輿論譁然。名單前幾位的「張吉惟」、「林國瑞」等人，被網友發現既擔任政府採購評審小組人員，又包攬書法大賽特等獎，甚至出現在專利發明人、行政處罰公示等不同場景，被稱為「全網最忙五人組」。
據《澎湃新聞》報導，「張吉惟」、「林國瑞」等人名曾多次一同出現在多項專利的發明人一欄。有網友反映，這些人還集體報名參加運動品牌舉辦的「2023 VICTOR 雙雄會天津站」賽事。另有網友5日反映，黑龍江某書法報發佈的「全國少年兒童書畫藝術大展獲獎名單」中，毛筆幼兒組銀獎名單出現張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲、劉柏宏、阮建安，與《10000中國普通人名大全》開頭的7個名字完全一致。
江蘇廣電總台《荔枝新聞》5日發布評論指出，政府公示出現這種荒誕現象，是一場不能容忍的公共事故，讓嚴肅的招投標程序淪為兒戲，讓行政處罰等政府公文的公信力大打折扣。文章表示：「今天可以虛構評審名單，明天是不是就能虛構投標材料？今天可以編造獲獎者，明天是不是就能炮製政策受益對象？當公眾開始懷疑每一份公示名單的真實性時，社會治理的成本將變得無比高昂」。
微信公眾號「央視網評」6日發布文章強調，公眾之所以相信這些公告，是因為背後有政府權威和制度規範背書。可當從網上抄來的名字能當政府採購評審專家，又能拿書法比賽特等獎，還能成為占道經營的被罰攤主，誰還會把這些公告當回事？文章指出，這種「形式公開」很可能成為腐敗的遮羞布，「採購名單造假可能是為了給關係戶開綠燈，處罰名單造假或許是為了掩蓋執法缺位，賽事名單造假沒準是想借機斂財」，最終受損的都是公共利益和群眾權益。
《澎湃新聞》評論，「最忙五人組」現象在侵蝕社會信任生態，破壞一些公共部門和社會機構的公信力。事件持續發酵後，湖北竹溪縣住建局已發布通報終止該項目的招投標程序；「華夏盃」書法比賽發布道歉聲明，為所有報名選手全額退還參賽費用；杭州師範大學表示已組建調查小組，調查該校官網發布的「關於『多彩送教淳滋味』福彩公益金項目受助對象公示」名單是否真實問題。
