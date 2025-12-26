一包近千元！好市多咖啡豆「漲幅75％」 會員驚：喝不起

生活中心／倪譽瑋報導

會員發現，對比幾個月前的檔期，好市多的咖啡豆售價上漲許多。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

美式賣場好市多商品眾多，有時特價、有時漲價。日前民眾在店內發現，一陣子沒到好市多，沒想到咖啡豆已大漲價，一包價格逼近千元，PO文直呼「想不到居然變這麼貴！」許多人看到貼文，紛紛回憶起先前的價格，以一度便宜到569來看，漲幅約75％，紛紛感嘆「一直漲，漲不停」、「真的快喝不起了」。

近期消費者在臉書社團「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文分享，有好一陣子沒去好市多買咖啡豆，如今在賣場架上看到，一包1.13公斤的星巴克咖啡豆，價格來到了999元，驚呼「想不到咖啡居然變這麼貴！」

不少會員看到，和原PO有同感「真的快喝不起了。貴鬆鬆」、「早換掉不喝了，一直漲，漲不停」、「這個咖啡豆連特價也貴」。也有人點出，該咖啡豆過去最便宜時可到599左右，價差確實巨大「從599漲到999，漲幅驚人」、「我記得以前才699，漲好多」、「現在特價的價格比之前的原價還貴」、「那次我也有買，沒想到現在漲到999」。

一派人則認為，價格還算能接受「國際咖啡豆漲價是事實」、「跟大型超市這個價格還是便宜的」、「咖啡生豆漲翻天，這樣價格算可以啦！」「現在是全球都漲，不是只有好市多喔。」也有會員建議，可等到特價時再來碰碰運氣，「現在只能等降價，一次補足」、「1月5日有特價，忍一下再來去買」、「快特價了，忍一下」。

