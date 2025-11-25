包錦蓉與黃清棣繪畫聯展 以藝術展現勇氣與生命韌性

周大觀文教基金會提前頒發2026年第29屆「全球熱愛生命獎章」給黃清棣

教育電臺臺長黃月麗表示，兩位藝術家以不向命運低頭的勇氣逆風高飛

包錦蓉期望透過自傳《我可以》，呈現最真實的自己

自閉多障畫家黃清棣目前就讀高中三年級，他的繪畫作品多次獲獎

黃清棣畫作色彩繽紛

包錦蓉擅長油畫寫生

喜憨天使周以嘉帶來薩克斯風的演出

彰顯身心障礙者熱愛生命、不向命運低頭的勇氣，周大觀文教基金會為腦麻患者、聯合國未來之星包錦蓉以及自閉多障畫家黃清棣推出繪畫聯展，即日起到12月3日在中正紀念堂3樓四展廳展出。在展覽開幕現場，基金會也提前頒發2026年第29屆「全球熱愛生命獎章」給黃清棣，肯定他在藝術上的才華；旅美19年的包錦蓉則發表個人的勵志生命自傳《我可以》，分享希望與勇氣。

出席開幕式的教育廣播電臺臺長黃月麗表示，任職教育部期間經辦了周大觀文教基金會的申請設立業務，見證了基金會的成立，近30年，基金會所推動的「全球熱愛生命運動」已經表揚80個國家、481位熱愛生命獎章得主，守護了35萬個重症兒童，並建立許多支持團體，將愛傳遞到偏鄉離島，甚至到世界各地。黃月麗臺長並指出，她看了黃清棣的作品，描繪出許多動物的歡樂場景，可以感受到他在創作時的心情；而包錦蓉在自傳中提到，希望自己變成一道光，可以照亮更多人，也是這股永不放棄、不向命運低頭的勇氣和決心，支持他們逆風高飛。

曾在2001年榮獲第四屆「全球熱愛生命獎章」的腦性麻痺者包錦蓉，在16歲時歷經肝臟移植手術後，立志為捐肝者一圓畫家夢，因此學習繪畫至今已有10多年，作品曾被紐約市立大學入選展出。擅長油畫寫生的包錦蓉透過義賣作品創立「夢想成真基金會」，關懷弱勢族群。包錦蓉表示，在自傳《我可以》寫下了她一路走來的努力，有哭泣、有傷痛，也是她跌倒後再站起來的生命故事，希望把最真實的自己呈現給世界。而她透過繪畫傳達內心的言語，並想告訴大家，「生命的美不在於完美，而是勇敢活著；不管人生有多難，我們都能活出想要的人生」。

自閉多障畫家黃清棣2005年出生新北市，目前就讀新北特殊教育學校高中部三年級。他3歲時被確診中度自閉症，並伴隨智能障礙、妥瑞氏症等多重障礙，在母親美術設計的薰陶與學校老師的栽培下，為黃清棣開啟自信自立的大門。他發揮美術天分，畫出海洋生物、非洲草原等動物世界，並陸續獲獎，也因此揮別自閉陰霾，見證了「天生我材必有用」。