包闢粿粿偷吃的另有其人？范姜彥豐替晏柔中、楊孟霖澄清：「共犯」不是他們

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，育有一女，近日爆出婚變風波。范姜彥豐親自拍片控訴，指控粿粿婚內出軌王子，消息曝光後震撼演藝圈。隨後王子也在社群上承認，與粿粿關係超越朋友，但強調自己並非婚姻破壞者。

出軌消息爆發後，網友發現事件導火線與今年初的「美國行」有關。（圖／翻攝自粿粿IG）

消息爆發後，網友發現事件導火線與今年初的「美國行」有關。當時粿粿、王子、晏柔中、王品澔、簡廷芮、楊孟霖、胡釋安等人同行出遊，事後被網友質疑這趟旅程正是兩人情變的開端。消息一出，晏柔中與簡廷芮等人也被捲入風波，遭部分網友批評知情卻隱瞞。

對此，范姜彥豐出面替友人澄清，強調晏柔中與楊孟霖並非「共犯」，表示：「孟霖柔中是在我低潮時陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間。」但在同時也已退追蹤王品澔與簡廷芮，引發網友熱議。

此外，有網友翻出粿粿當時在美國的vlog片段，畫面中她與簡廷芮突襲王子、王品澔房間，王子被驚醒後脫口問：「粿粿妳沒洗澡喔？」粿粿笑答：「為了突擊你，我怕我洗澡你就起來了。」讓這段互動再度被網友翻出討論。



