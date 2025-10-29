《包青天》重出江湖 胡瓜、陳亞蘭驚喜復刻經典
〔記者林欣穎／台北報導〕日前社群網路上一支僅10秒、標題為「真假包青天」的神祕短片引起討論，影片中兩位氣勢磅礴的包青天同時登場，累積31萬觀看人次，引發網友瘋狂猜測：「華視要重拍經典名劇《包青天》了嗎？」近期答案揭曉，原來是華視與緯來電視網攜手合作的全新旗艦綜藝《週末最強大》的首波宣傳。
片中那兩位包青天，是由胡瓜以及陳亞蘭刷上黑臉以幽默詼諧方式裝扮，讓網友們又驚又喜，紛紛大讚：「瓜哥太認真了吧！好犧牲！」「超期待瓜哥版包青天」，成功為新節目製造出破表話題！
兩位主持人的趣味扮相，強烈預告了新節目中將以詼諧短劇單元形式，精彩重現經典戲劇。巧的是當年紅遍大街小巷、傳唱度第一名的包青天主題曲「包青天」正是由瓜哥演唱，這位昔日主唱如今親自扮演包青天，勢必將為觀眾帶來全新的火花與衝擊。
這次釋出的宣傳影片中，完美重現的《包青天》開封府衙場景，強烈呼應了綜藝天王胡瓜先前受訪時透露的「精緻化」製作理念，期望以高品質內容回應觀眾對本土原創節目的期待。
