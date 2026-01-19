包頭稀土鋼板廠大爆炸釀2死8失聯84傷 「蕈狀雲」衝天、民宅玻璃全碎

包鋼集團稀土鋼板材廠爆炸。圖／翻攝自《央視》微博

中國內蒙古自治區包頭市包鋼集團稀土鋼板材廠，18日下午3時3分發生爆炸事故，巨大爆炸威力竄出數十米高的蕈狀雲，周邊住戶玻璃也全被震碎，場面相當驚悚。截至今晨，已造成2人死亡、8人失聯，以及84人受傷送醫。

根據中國《央視》報導，內蒙古包頭市政府19日上午召開記者會說明包鋼集團稀土鋼板材廠爆炸事件。事發於18日下午3時3分，位於包頭市九原區爾甲亥村工廠作業部門內，一個650立方公尺飽和水與蒸汽球罐發生爆炸，已造成2死、8失聯。

包鋼集團稀土鋼板材廠爆炸。圖／翻攝自Ｘ

此起爆炸也導致84人受傷送醫治療，其中5人情況危急，其餘79人均為面部外傷或四肢擦挫傷，目前生命跡象均穩定。

有目擊者指出，爆炸威力相當驚人，周邊區域有明顯震感，不少住戶家中的玻璃都被震碎，現場出動數台救護車到場支援。

包鋼集團稀土鋼板材廠爆炸竄起巨大蕈狀雲。圖／翻攝自Ｘ

包頭稀土鋼板廠爆炸，連數公里外的商家玻璃也被震碎。圖／翻攝自X

一名包鋼醫院急診室工作人員表示，事故發生後有將近40人送往醫院治療，傷勢有輕有重，包鋼第三醫院也收治了2名傷者，醫院中大部分的醫師都投入搶救，甚至有部分醫師趕往爆炸現場救援。

報導指出，事故發生不久後，內蒙古自治區黨委書記王偉中、自治區政府主席包鋼都在第一時間趕赴事故現場，強調將全力救治傷者，並要求查明事故原因。

包頭市政府已對該廠區及周邊5公里範圍內進行全面搜查，以排除安全疑慮。目前事故廠區已停止生產，該城鎮水、電、天然氣、通訊及供暖一切正常。

此外，內蒙古自治區也針對該起事故成立調查小組，將對失職人員依法嚴格追究。據了解，警方已依法對相關企業責任人採取措施。



