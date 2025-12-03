包餃子誤加1中藥老闆吃了毒發身亡 同行醫生建議喝薑湯自救判賠
鄧姓男子在中國新疆烏魯木齊經營推拿店，2023年冬至邀請友人陳男到店裡吃餃子，由賀姓員工負責調餡並包餃子，賀男過程中誤將與調味料放在一起的中藥材「生烏」粉末加入餡中，3人食用後出現不同程度的中毒症狀，送醫後鄧男不治。鄧男家屬向賀男、陳男提告賠償，法院認定老闆本人對事故後果負主要責任，判賀男賠償24萬5629元（約新台幣106萬元）、陳男12萬2814元（約新台幣54萬元）。
根據調查，賀男當天包了約200顆餃子，煮了約90顆餃子供3人食用，3人身體出現異狀後，鄧男詢問賀男餃子調味過程，經指認確認是誤食含有烏頭鹼的「生烏」粉末中毒，之後擔任醫生的陳男建議以薑湯自救，期間鄧男還替客人按摩近45分鐘，之後3人中毒狀況加劇，鄧男叫救護車急救，隔日凌晨在急診室宣告不治。
鄧男家屬向賀男與陳男提告，要求負擔死亡賠償金、被扶養人生活費、醫療及交通費、精神慰撫金等合計80餘萬元（約新台幣354萬元），一審法院認定，鄧男未將有毒藥材「生烏」與一般調味料分開存放，造成高度誤用風險；確認中毒後又未及時就醫，還替顧客按摩，使毒性加速擴散，延誤治療時機，須承擔7成責任。賀男誤將「生烏」粉末加入餡中，與中毒案有直接因果關係，須承擔2成責任；陳男雖未參與調餡，但身為醫師，明知烏頭鹼毒性強烈，卻說可以薑湯自救，也有過失，負1成責任。
「生烏」是指生川烏或生草烏（未經炮製的烏頭類藥材），烏頭含有烏頭鹼（aconitine）等劇毒生物鹼，生品只宜外用，不宜內服，內服前必須經過炮製，且需遵從中醫師指示煎煮及服用，中毒症狀輕則口舌麻木、噁心嘔吐，重則心律不整、呼吸麻痺甚至死亡。醫師提醒，口服0.2毫克的純烏頭鹼即可中毒，口服3至5毫克即可致死。
