包餃子誤加1中藥老闆吃了毒發身亡 員工驚：以為是胡椒粒

大陸中心／陳佳鈴報導

員工誤將劇毒的中藥材「生烏」包入水餃內，員工當時以為是黑胡椒，沒想到釀出人命。（示意圖／PIXABAY）

大陸新疆烏魯木齊一間推拿店老闆，吃了員工包的餃子後竟中毒身亡！據了解，員工誤將劇毒的中藥材「生烏」包入水餃內，員工當時以為是黑胡椒，沒想到釀出人命。案件歷經一年調查與審理，當地二審法院近日作出裁定，認定老闆本人對事故後果負主要責任，而協助備餐的技師與當日坐診的醫師則須依比例承擔連帶賠償。

根據《紅星新聞》報導，推拿店老闆鄧姓女子平日將劇毒中藥材「生烏」（烏頭鹼來源）與雞精、黑胡椒等日常食材一同存放，未作明確標示。去年12月21日冬至，技師賀男受指派協助包餃子，調製餡料時誤將「生烏」當成黑胡椒，一口氣舀入四勺，共製作約200顆餃子。

當日下午，鄧姓老闆與醫師友人陸續抵達三人共同進餐，三人合計食用了約90顆餃子。飯後不久，眾人陸續出現頭暈、麻木及心悸等中毒症狀。鄧老闆追問食材來源後，確認為烏頭鹼中毒，陳醫師建議以薑湯解毒，但並未強烈要求立即就醫。

更令人遺憾的是，雖然身體已明顯不適，鄧老闆仍堅持替顧客按摩長達45分鐘，使毒性加速擴散。直至傍晚18時15分才由陳醫師報警送醫，但為時已晚，鄧老闆隔日搶救無效死亡。

醫學專家指出，烏頭鹼毒性甚強，成人口服僅 0.2毫克即可中毒、3至5毫克即可致命，因此誤食極可能造成迅速惡化。

事後鄧姓老闆家屬向法院提出索賠80萬元人民幣（約新台幣354萬元）。一審法院認為，鄧老闆未妥善管理劇毒藥材，並延誤送醫，是導致死亡的主因，判其承擔70%責任。技師賀某未盡注意義務，需負20%責任；陳醫師因誤判情況、延誤送醫，需負10%責任，二審維持原判。

