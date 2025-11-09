包養女偶像「半年花光千萬退休金」 日57歲男「因1句話」捅3刀殺了她

男子包養女偶像示意圖。Grok生成圖



日本一名57歲的男子，申請提前退休，本來擁有千萬元的退休金可以好好享受生活，但沒想到他沉迷地下偶像，甚至看上一位24歲女偶像團體成員，為了搏取對方歡心，男子花大錢包養女偶像，半年就花光6000萬日圓（約新台幣1211萬元）的退休金。男子最後因為女偶像要求他去打工賺錢供她，男子憤而持刀殺死女偶像，最終被判刑16年。

根據日媒綜合報導，57歲石川晃，跟許多日本上班族一樣，大學畢業後就投入工作，對於婚姻、家庭都不熱衷，對於戀愛經驗只有唯一曾經短暫交往3個月，可說是「母胎單身」近50年。

退休後石川晃開始追星，他砸錢包養在約會網站認識的女子，其中包括一名曾為下女子偶像團體的成員星谷梨里花，石川晃為了討24歲的星谷梨里花歡心，不只約會的所有花費均由他支出，甚至對方要錢時，石川晃都會豪不猶豫掏錢。

據報導指出，兩人每次約會都花費6到10萬日圓（約新台幣1.2萬至2萬元），過夜旅行更高達100萬日圓（約新台幣20萬元）。男方聲稱，星谷梨里花經常以各種理由要錢，自己甚至曾經一次給了1000萬日圓（約新台幣200萬元）。

半年的交往期間，石川晃辛苦累積的上千萬的退休金快速見底，他開始變賣收藏品並向銀行借貸745萬日圓（約新台幣150萬元）。2023年2月某一天深夜，雙方約在東京的一間愛情旅館，星谷梨里花再度索要30萬日圓（約新台幣6萬元），還說「你沒錢了就去打工」。石川晃認為自己是認真交往，卻被對方當場提款機，情緒失控，便持刀連刺對方頸部3刀致死。石川晃被法官認定有明確殺人意圖且手段殘忍，因此判處16年有期徒刑。

