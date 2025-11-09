包養女偶像「半年花光千萬退休金」 日57歲男「因1句話」捅3刀殺了她
日本一名57歲的男子，申請提前退休，本來擁有千萬元的退休金可以好好享受生活，但沒想到他沉迷地下偶像，甚至看上一位24歲女偶像團體成員，為了搏取對方歡心，男子花大錢包養女偶像，半年就花光6000萬日圓（約新台幣1211萬元）的退休金。男子最後因為女偶像要求他去打工賺錢供她，男子憤而持刀殺死女偶像，最終被判刑16年。
根據日媒綜合報導，57歲石川晃，跟許多日本上班族一樣，大學畢業後就投入工作，對於婚姻、家庭都不熱衷，對於戀愛經驗只有唯一曾經短暫交往3個月，可說是「母胎單身」近50年。
退休後石川晃開始追星，他砸錢包養在約會網站認識的女子，其中包括一名曾為下女子偶像團體的成員星谷梨里花，石川晃為了討24歲的星谷梨里花歡心，不只約會的所有花費均由他支出，甚至對方要錢時，石川晃都會豪不猶豫掏錢。
據報導指出，兩人每次約會都花費6到10萬日圓（約新台幣1.2萬至2萬元），過夜旅行更高達100萬日圓（約新台幣20萬元）。男方聲稱，星谷梨里花經常以各種理由要錢，自己甚至曾經一次給了1000萬日圓（約新台幣200萬元）。
半年的交往期間，石川晃辛苦累積的上千萬的退休金快速見底，他開始變賣收藏品並向銀行借貸745萬日圓（約新台幣150萬元）。2023年2月某一天深夜，雙方約在東京的一間愛情旅館，星谷梨里花再度索要30萬日圓（約新台幣6萬元），還說「你沒錢了就去打工」。石川晃認為自己是認真交往，卻被對方當場提款機，情緒失控，便持刀連刺對方頸部3刀致死。石川晃被法官認定有明確殺人意圖且手段殘忍，因此判處16年有期徒刑。
更多太報報導
逼12歲女兒日本賣淫！29歲狠母在台灣也性交易被捕 現況曝光
人妻婚內約砲玩3P、爽喊「解鎖外籍」！綠帽夫1顆痣認出是她...離婚獲賠
柬埔寨太子集團「嬌點」豪乳特助15萬交保 學經歷曝光「當過卡達空姐」
其他人也在看
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
黃明志口供稱「謝侑芯進廁所30分鐘沖洗」突身亡 警方將申請二度延扣
根據馬來西亞媒體《中國報》報導，黃明志的代表律師鄭清豐說到，自黃明志投案以來，已經近90小時無法與他接觸，難以得知其身心狀態。而黃明志的口供指出，10月22日下午1時許，他與謝侑芯在飯店房間討論影片拍攝專案，當時女方說想稍微沖洗一下，進了廁所30分鐘卻都沒有聽見水...CTWANT ・ 9 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 1 天前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 10 小時前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 天前
慘遭媽媽拐賣至東京，12歲泰國少女被迫月接60客！淚訴「想回家上學」，惡母已在台灣落網
日本東京近日爆出一樁未成年跨國人口販運的犯罪事件，不只震撼當地媒體和輿論，由於受害當事人來自泰國，此事很快也引起曼谷方面高度重視。東京都文京區湯島地區一棟舊大樓內，一家個室按摩店被警視廳破獲非法僱用12歲泰國籍少女從事風俗「工作」，警方尋線逮捕店舖老闆細野正之，以及負責管理的泰籍員工吉塔亞波恩（Homchan Kittayaporn）。綜合日媒報導，按摩店店......風傳媒 ・ 9 小時前
黃明志扣留期滿恐遭「延押」 大馬警有動作了
馬來西亞藝人黃明志因涉及台灣網紅謝侑芯命案，目前正面臨扣押期滿後可能再度被延押的處境。黃明志於5日凌晨自主投案後，被警方扣押至今，其首次扣押期限將於10日到期。據當地警方透露，他們計劃向法庭申請第二次延押，地點仍將是金馬警局。另外，黃明志的律師團隊已至少90小時未能與他會面，目前無法得知其身心狀況，形同與外界完全失聯。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
火舞演出意外！火把不慎點燃頭髮「頭上一團火球」
屏東慈鳳宮在「揹媽祖上大武」活動回駕時，火舞表演驚傳意外！一名舞者頭髮意外被火把點燃，整個頭部頓時著火發光，引起觀眾驚呼。所幸工作人員迅速將火撲滅，舞者也未受傷。慈鳳宮總幹事莊永證實，當事者平安無事，火勢當下就被撲滅。TVBS新聞網 ・ 4 小時前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 11 小時前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
影/慟！花蓮象鼻隧道爆噩耗「女遭浪捲無生命跡象」
位於舊蘇花公路上的象鼻隧道，景色超美但卻暗藏危機，從2021年起至今已經至少發生2起死亡、受困意外，今（9日）有位女遊客垂降至隧道旁海邊，結果被浪捲走，救上來時已無生命跡象，慘事再添一樁。中天新聞網 ・ 3 小時前
「家人認為我是沒用的老人」 遭詐460萬1年開庭20次 沒拿回任何錢
台灣投資詐騙案件層出不窮，一名新北市男子就成為假投資詐騙的受害者，被騙走460萬元後，人生徹底改變。這位男子不僅家庭關係緊張，被家人視為「沒用的老人」，一年來更奔波法院達20次，卻仍未能追回任何款項。根據打詐儀表板數據顯示，截至11月4日，全台假投資詐騙財損金額高達8000多萬元，儘管各地警方積極打擊詐騙，但假投資詐騙仍居各類詐騙手法之首，主要是因為詐騙集團善於利用人性弱點，加上跨境犯案增加了偵辦難度。TVBS新聞網 ・ 1 天前
只差1周就完工！ 運動公園新建公廁 遭人全部砸毀
高雄茄萣運動公園即將完工的公廁遭人惡意破壞，男廁內14座小便斗、8個馬桶以及外部2座洗手台全遭砸毀，損失估計至少新台幣15萬元！這座原定11月15日啟用的全新公廁，竟在驗收前一周發生如此離譜的事件，讓當地居民震驚不已。警方已立即成立專案小組，正全力追查肇事者，但由於公廁內沒有「監視器」，著實考驗警方的辦案能力。TVBS新聞網 ・ 1 小時前
飛天小女警來了！台中花毯節登場 必拍裝置藝術、接駁車班次一次看
【緯來新聞網】「2025新社花海暨台中國際花毯節」11月8日在台中市新社區種苗改良繁殖場二苗圃開幕，緯來新聞網 ・ 6 小時前
捧百萬還債被嗆！台北街頭「白晝大亂鬥」亂刀揮砍2人濺血 警逮7人送辦
台北市中山區爆發街頭鬥毆，兩派人馬7日下午3時許，因為百萬元債務約在咖啡廳協商，豈料，其中一方到場就不斷嗆聲，口角演變成肢體衝突，甚至揮刀互砍，其中有2人遭砍受傷，警方獲報後立即到場，但雙方已經鳥獸散，後續陸續通知7人到案說明，訊後將依法送辦。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新／花蓮象鼻隧道傳憾事！16人「海灘探險」 1女溺水「吊掛救起」仍不治
即時中心／廖予瑄、魏熙芸報導8男8女海灘探險竟溺水！今（9）日上午11許獲報，62歲張姓女子在花蓮縣秀林鄉舊台9線下方的海灘遊玩時，疑似因海灘漲潮，遭海浪捲入海中；消防人員立即請海巡單位用無人機協助搜索，並在鎖定張女位置後，使用直升機吊掛救起，但她已明顯失去呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。另還有一同戲水的4名遊客，也受困在下方的海灘，警義消在12時48分將他們拉上路面脫困。詳細的事發經過，還有待警消進一步調查釐清。據了解，8男8女共16名遊客從台南出發，到花蓮遊玩，並在今日一早來到花蓮舊台9線，靠近象鼻隧道處，用繩索攀降到海灘上探險。沒想到，其中一名張女因海灘漲潮，遭海浪捲入海中。消防獲報後，立即派遣和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共4車、6名警義消及1台無人機前往現場救援；消防人員到場發現張女的位置後，便試圖用繩索垂降進行救援，但張女已經漂在海上，因此海巡單位也出動無人機協助搜索，在定位溺水者位置後，協調空勤總隊直升機到海面上將她吊掛救起，但張女已經明顯失去呼吸心跳，送醫急救後，仍宣告不治。此外，還有同行的4名遊客也受困於下方約50米深的海灘，因此警義消在垂降後，使用繩索技術，在12時48分將他們上拉至路面脫困所幸皆沒有生命危險，完成傷口包紮後離開現場。詳細的事發經過，還有待警消進一步調查釐清。原文出處：最新／花蓮象鼻隧道傳憾事！16人「海灘探險」 1女溺水「吊掛救起」仍不治 更多民視新聞報導真的假的？傳何志偉要選桃園市長 王義川回應了約砲被要求蒙眼！新北男爽完一摘「才知男上加男」氣炸報案你誰？央視發「起底」影片威脅全球通緝 沈伯洋：官媒造謠不可取民視影音 ・ 2 小時前