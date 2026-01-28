包1萬6禮金給陳漢典被嫌少 小S神回1句話「殺很深」

【緯來新聞網】藝人陳漢典與LULU（黃路梓茵）本月25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，現場眾星雲集，不過過去同樣主持《康熙來了》的小S（徐熙娣）卻沒參加。其實，小S早就表明不會出席，但會包1萬6，結果被調侃「好少」，當時她發自內心回答，如今再度引發討論。

小S沒出席陳漢典的婚禮，過去的一番話被翻出，引發網友討論。（圖／翻攝陳漢典臉書）

小S過去被問到是否會出席陳漢典婚禮，表示禮到人不到，因為已經很久沒工作了，而且小孩去讀書很花錢，會包1萬6禮金，結果讓在場的人直呼：「好少喔！」並認為2人的交情應該不只這樣。



對此，小S質疑：「1萬6少嗎？我跟他的交情還好啊，你也知道，我都是在節目上跟人家假裝很好，可是私底下還好，但康永哥是真的好」，並透露不去婚禮的原因是還要節食和保持身材，「因為去的女明星都是紙片人，我不想要有這種」。



這段訪問被翻出，有網友在Threads發文感嘆，聽起來有點心酸，但仔細想，「這不就是大人世界最真實的樣子嗎？」真正刺人的不是錢多錢少，而是小S後面那句補刀，「這句真的……殺很深」，說穿了，真實反映出很多人的人生，位子坐隔壁、午餐一起訂、IG互按讚、限動互回，看起來感情超好，可一到要掏心掏肺，或是真的要掏錢、掏時間的時候，才突然發現，原來只是「還不錯的同事」而已。



該名網友指出，《康熙來了》停播多年，大家現在連演都懶得演，換個角度想，也挺好的，「把那層職場的溫情濾鏡撕掉，是會痛沒錯，但至少夠真」，畢竟大部分人以為的「關係很好」，其實只是「曾經一起上過班而已」。

