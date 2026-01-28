包1.6萬給陳漢典被酸太少！小S一句話戳破「假面濾鏡」全網讚爆

吳宗憲擔任陳漢典、Lulu（黃路梓茵）婚禮證婚人。（圖／翻攝畫面）





陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前盛大舉辦婚宴，席開70桌宴請650位賓客，請來綜藝天王吳宗憲擔任證婚人、好友黃豪平獨挑大樑主持，現場宛如一場「婚禮實況綜藝秀」。小S（徐熙娣）與陳漢典合作《康熙來了》多年，曾表示不會出席但會包16000元禮金祝賀，當時被調侃包太少的對話，如今也再度被翻出討論。

陳漢典與Lulu攻佔新聞版面，在社群平台上也引起不少討論，有網友重提小S先前受訪時表示人不會出席，但會包16000元禮金祝賀，當時被虧：「蛤？好少喔！」她以高EQ回應：「因為我很久沒工作了，而且小孩你知道去讀書，很花錢 (而且3個)。」這段話令網友直呼「這不就是大人世界最真實的樣子嗎！」

小S後面更直言：「我跟他（陳漢典）交情還好啊！你也知道，我都是在節目上跟人家假裝很好，可是私底下還好，但康永哥是真的好。」點破職場假面濾鏡，令網友心有戚戚焉「這句真的殺很深！大部分我們以為的『關係很好』，其實只是『我們曾經一起上過班而已。』」



