包6600被酸全場最少！嘻小瓜拍片反擊 「向Lulu致歉」私訊曝

嘻小瓜(右)受邀參加陳漢典、Lulu的婚禮。（圖／陳君瑋攝、IG @kuakua_0629）

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦盛大婚宴，席開70桌、宴請650位親友，現場眾星雲集，演藝圈好友幾乎全到齊。其中，藝人嘻小瓜也受邀出席，並包了新台幣6600元紅包祝福新人，沒想到這個吉利數字卻意外引來部分酸民攻擊，甚至被嘲諷是「全場包最少」，對此，嘻小瓜今（29日）忍不住在IG拍片正面回應。

嘻小瓜日前分享婚宴現場影片，畫面中可見他坐在宴會廳內，身穿一身蒂芬妮綠西裝外套搭配白色內搭，造型亮眼吸睛，臉上仍帶著感動神情，他在貼文中寫下：「好想哭，我真的是因為太感動了」，當新人從他眼前走過時，一度眼眶泛紅，不過影片後段，嘻小瓜也展現招牌幽默，自嘲說：「又沒了6600」，成功逗樂不少網友，Lulu本人更親自在留言區笑回：「哈哈哈哈哈哈X邀」，互動十分逗趣。

然而，影片曝光後卻引來部分網友留言酸說，「6600紅包，如果帶伴吃喜酒是對方虧耶」、「你應該是全場包最少的藝人吧」，讓話題瞬間變調。對此，嘻小瓜也在留言區反擊，直言自己並未攜伴出席：「抱歉我都是一個人，是在哈囉」。

嘻小瓜公開私訊Lulu的內容。（圖／翻攝自 IG@kuakua_0629）

今日他更拍片直球回應爭議，坦言自己事前其實有上網查詢紅包行情，發現該飯店「單人未攜伴」紅包行情大約落在3600元左右，「那我想說那就6600，我根本不知道可以到1萬2000元或什麼，那老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包蛤？本人也是沒參加過幾次婚禮，所以我不知道要包多少，才算是多，就是我個人也沒有會知道說一定要包個破萬什麼的，後來我還是有跟本人說了一些話」。

嘻小瓜進一步透露，事後仍擔心被誤會不懂禮數，特別私下傳訊息向Lulu說明心意，並公開兩人私訊內容，他在訊息中誠懇表示，「Lu兒，我想跟你說要一聲，因為我真的很少參加婚禮，也沒有問人該怎麼包費用，所以昨天發的那個搞笑影片，有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的，我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人，想說還是給你說一聲，感謝你」。

最後，嘻小瓜也在影片中直言，原本只是單純搞笑分享，卻被放大檢視紅包金額，忍不住反問：「明明就是好笑的影片，你在那邊『包多少』？」影片尾聲，他附上與新人合照，寫下「新婚快樂，我愛你們」，再次送上滿滿祝福，也展現自己對這段友情的珍惜。

