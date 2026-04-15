匈前總理歐爾班敗選成棄子! 俄羅斯：我們從來不是朋友

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匈牙利總理奧班（左）在歐盟各國中最親近俄羅斯總統普丁（右），如今敗選了連朋友也不是了 圖：翻攝自奧班的Ｘ

[Newtalk新聞] 中歐國家匈牙利大選結果出爐，最親俄羅斯、不斷與歐盟唱反調的總理奧班（Victor Orban）慘敗，終結長達16年的執政。稍早，俄羅斯總統府克里姆林宮宣布，俄匈關係即將開啟新篇章，並且澄清與即將卸任的奧班「從未是朋友」。

英國《衛報》（The Guardian）報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「我們從未與奧班是朋友」他補充說，匈牙利的官方定位是「不友好國家」，並解釋說，因此俄羅斯沒有祝賀匈牙利總理奧班贏得選舉。

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俄羅斯媒體RBC報導，佩斯科夫說：「匈牙利人民已經做出了選擇。我們尊重這個選擇。我們期待繼續與匈牙利新領導層進行務實接觸。我們有興趣與匈牙利以及歐洲其他國家建立良好關係。」

在談到「友誼」輸油管的前景及其對布達佩斯和其他歐洲國家的重要性時，這位新聞秘書指出，「我們需要就此諮詢匈牙利和其他歐洲國家的意見。」

「俄羅斯現在是，將來也仍將是世界上最可靠的能源供應國之一。在這方面，俄羅斯的作用怎麼強調都不為過。」

俄羅斯國內已公開討論此事的影響。 《莫斯科時報》（The Moscow Times）報導，在俄羅斯面臨外交壓力和在歐洲影響力有限之際，克里姆林宮對在布達佩斯失去影響力感到日益不安。

儘管如此，佩斯科夫表示，莫斯科希望與匈牙利新領導層保持對話。

他說：「我們再次重申，我們有興趣與匈牙利以及所有歐洲國家建立良好關係。」 「遺憾的是，我們目前還無法談論歐洲國家的對等行動，但俄羅斯仍然願意進行對話。」

匈牙利新政府已表示將與歐盟在烏克蘭問題上的政策進行更緊密的協調，但仍反對歐盟提出的烏克蘭快速入盟方案，這標誌著匈牙利政府的立場正從歐爾班執政時期更為對抗的姿態轉向其他立場。

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