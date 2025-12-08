匈奴真的「神祕消失」？兩千年懸案逼近真相 最新DNA研究驚曝：歐洲祖先疑藏東方血

匈牙利考古團隊在匈人古墓中發現帶有東亞基因特徵的遺骸，引發匈奴西遷新討論。示意圖（匈奴王阿提拉劇照）

歐洲人竟可能是東亞後裔？西元1世紀後，曾在中國北方稱霸的匈奴勢力突然從史料中淡出，引發長達2千年的未解之謎！近年科學研究卻提供新的可能線索：歐洲考古遺骸中的基因特徵，或與東亞草原族群存在密切關聯。這項跨國研究再度引發討論，是否能重新理解「匈奴消失」背後的歷史軌跡。

東亞基因出現在歐洲：DNA 如何改寫古代史？

前年（2023）起，中國與奧地利研究團隊針對匈牙利境內的古墓進行基因分析，發現部分匈人統治階層遺骸帶有明顯東亞遺傳標記。研究人員指出，這些基因特徵與中國西北草原族群的父系基因具有高度相似性。

考古學者表示，儘管尚未取得阿提拉可能的DNA樣本，但從匈人貴族階層的遺骸來看，部分族群的起源與遙遠東方可能具關聯性。

匈奴真的西遷成匈人？考古物證揭示哪些線索？

除了基因比對，多項物質文化也被提出作為佐證。

1. 複合弓、馬具設計是否暗示共同文化來源？

研究團隊比較匈牙利匈人遺址與新疆多處草原古文化點，發現弓具與馬匹裝備在製作工法與外型上存在顯著相似性。

2. 頭骨變形習俗：跨越歐亞的文化傳統？

匈人墓葬中出現的嬰兒頭骨纏綁變形痕跡，在歐洲屬罕見文化，但在東亞草原傳統中則相對常見。學者認為，兩者可能呈現跨文化交流的脈絡。

跨國研究團隊指出，目前證據顯示「部分匈人統治階層」與亞洲草原族群存在血緣與文化連結，但仍需更多資料釐清族群整體組成與遷徙過程。

曾消失的北匈奴去哪了？研究提出新推測

西元89年後，北匈奴在古文獻中記載變得稀少。此次基因證據讓部分研究者提出另一種可能假設：部分北匈奴族群可能沿著中亞路線向西移動，與沿途族群通婚融合，最終在4世紀左右進入歐洲，成為後來史書中的匈人勢力之一支。

多名中國與匈牙利學者表示，這項研究並非要下定論，而是希望提供新的歷史視角，讓古代歐亞民族交流的脈絡更加完整。

歐洲史需要改寫嗎？學界：更多證據仍在累積

匈牙利多位人類學家表示，新證據顯示古代歐亞草原文化交流程度可能遠超以往認知，但相關族群的身分與範圍仍需要進一步挖掘、比對與考古發現。

中國歷史研究者也指出，DNA與文化證據讓古代文明的互動網絡更立體，提醒人們以更廣闊的視角理解古代族群遷徙現象。

