匈牙利不再阻擋！歐盟下週一重啟烏克蘭入盟談判
匈牙利不再阻擋！歐盟下週一重啟烏克蘭入盟談判
歐盟（EU）日前宣布，將於下週一正式重啟烏克蘭與摩爾多瓦的入盟談判。這項重大進展得益於匈牙利新政府決定放棄長期以來的否決權，為兩國邁向歐洲一體化鋪平了道路。
歐盟理事會主席 Antonio Costa 在社群媒體上證實，所有歐盟成員國已達成共識，同意與烏克蘭及摩爾多瓦開啟第一階段的入盟談判。他強調，這項決定是對兩國在面臨巨大挑戰下，依然展現改革決心與勇氣的肯定。
烏克蘭的入盟之路可謂一波三折。在2022年遭到俄羅斯全面入侵後，烏克蘭隨即提出加入歐盟的申請，歐盟也在2024年6月正式啟動談判。然而，這項涉及農業、法治等繁複領域的談判，過去一直遭到匈牙利政府的強力阻撓而停滯不前。
隨著匈牙利新政府上台並改變立場，這項僵局終於獲得突破。Antonio Costa 指出，在當前充滿不確定性的國際局勢下，擴大歐盟規模符合各方的共同利益，這是一項具備遠見的戰略選擇。
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