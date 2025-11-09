匈牙利外交部長：美國制裁豁免無限期

（中央社布達佩斯8日綜合外電報導）匈牙利今天表示，匈牙利可繼續使用俄羅斯石油與天然氣，美國給予的制裁豁免沒有限期；但白宮1名官員重申，豁免期限僅有1年。

路透社報導，美國總統川普上個月對俄羅斯石油公司（Rosneft）與路克石油公司（Lukoil）實施制裁。他同時威脅要對從這兩間公司購買石油的實體，展開更進一步行動。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）是川普長期盟友，他昨天在白宮會見川普時，敦促美國予以匈牙利豁免。

廣告 廣告

匈牙利嚴重依賴俄羅斯能源，執政15年的奧班明年將面臨一場勢均力敵的選舉。

匈牙利外交部長西亞爾托（Peter Szijjarto）在臉書表示：「總理於此十分明確。美國總統已同意我們的制裁豁免沒有限期。」

不過白宮官員今天在電郵中重申，豁免期限為1年。這名官員補充說，匈牙利未來能源採購將走向多元化，並已承諾購買價值約6億美元的美國液化天然氣。

自2022年俄羅斯與烏克蘭爆發衝突以來，匈牙利一直依賴俄羅斯能源，這引發多個歐盟與北約盟國批評。

奧班昨天稍晚在華盛頓發表演說時表示，匈牙利已獲得自「土耳其溪」（TurkStream）天然氣管線，以及友誼（Druzhba）輸油管，進口能源的無限期豁免。

奧班表示，「沒有任何制裁會限制匈牙利經由這些管線輸入能源，它的成本也不會因此增加。這項豁免是永久性的，沒有時間限制。」

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）數據顯示，2024年匈牙利74%天然氣與86%石油都來自俄羅斯。此組織警告，全面切斷來自俄羅斯的天然氣供應，恐使匈牙利損失超過國內生產毛額的4%。

奧班表示，如果沒有這項協議，能源成本將會飆升衝擊整體經濟，失業率上揚，並為家庭與企業帶來「難以負擔」的價格上漲。（編譯：屈享平）1141109