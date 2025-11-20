匈牙利外長批歐盟持續金援烏克蘭 稱腐敗問題嚴重

匈牙利外交部長西亞爾托(Peter Szijjarto)今天(20日)表示，在接連爆出貪腐醜聞後，歐洲聯盟應停止向烏克蘭政府提供資金。

他在布魯塞爾與歐盟外長會議前對記者說：「烏克蘭有個戰爭黑手黨，是個腐敗的體系。而歐盟執委會主席……不但沒有停止撥款、要求立即進行財務稽查，反而想再給烏克蘭1000億(歐元)。太荒唐了。」

烏克蘭國會昨天開除兩名捲入重大貪腐調查的部長，並呼籲採取更廣泛措施，以重建外界對政府的信任。

廣告 廣告

這起調查涉及一起國營核能機構採購弊案，不法所得高達1億美元，引發民眾對普遍腐敗現象的怒火，甚至波及總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的幕僚團隊。

西亞爾托在布魯塞爾表示，烏克蘭目前局勢並不樂觀。他說，「時間並不利於烏克蘭，說時間站在烏克蘭這邊是一種錯覺。」

他並表示，匈牙利將支持美國總統川普(Donald Trump)提出的和平倡議。(編輯：宋皖媛)