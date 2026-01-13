匈牙利大選4/12登場 奧班面臨執政16年最大挑戰

匈牙利總統蘇尤克(Tamas Sulyok)今天(13日)宣布，匈牙利將於4月12日舉行國會大選。現任總理奧班(Viktor Orban)將在這場選戰中面對他執政16年來最強勁的對手，而結果將為歐洲和極右派政治勢力帶來深遠影響。

路透社報導，現年62歲的奧班於2010年以壓倒性票數贏得大選並掌權至今。他奉行民族主義，反對移民、LGBTQ群體和獨立媒體，立場上親近俄羅斯，並將美國總統川普(Donald Trump)視為他反歐盟的盟友。

本次大選中，奧班將對上44歲的反對派領袖馬格雅(Peter Magyar)。他所領導的中右翼「尊重與自由黨」(Tisza)成立於2024年，但民調顯示其支持度已領先奧班所屬的「青年民主黨」(Fidesz)。根據智庫Publicus Institute去年12月公布的民調，已做出投票決定的選民中有48%支持「尊重與自由黨」，支持「青年民主黨」的則為40%。

青年民主黨以「安全的選擇」為號召，主張讓匈牙利遠離烏克蘭戰爭，同時將驅逐非法移民。

馬格雅則表示，若他當選總理，將確保匈牙利留在歐盟和北約(NATO)，並與俄羅斯建立「務實關係」。他也承諾將採取行動打擊貪腐，換取歐盟取消凍結數十億歐元的援助資金來改善匈牙利的經濟。