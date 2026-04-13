匈牙利奧班16年執政畫句點 專家：威權主義大挫敗

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首次上稿 04-13 22:08更新時間 04-14 06:44

〔編譯林家宇／綜合報導〕匈牙利12日舉行國會大選，立場中間偏右的親歐盟反對黨「尊重與自由黨」(Tisza)贏得壓倒性勝利，囊括超過3分之2席次。民族主義執政黨「青年民主黨」(Fidesz)僅以38.4%的得票率取得55席，意味著62歲總理奧班(Viktor Orban)16年的執政生涯畫下句點。

已開出的99%選票顯示，在這場投票率高達近8成的激烈選戰中，尊重與自由黨以53.07%得票率，贏得國會199席中至少138席，該黨領袖馬格雅(Peter Magyar)基本確定成為新任總理。華府智庫「美國進步中心」執行長譚登指出，奧班的失利「對威權主義來說是一次響亮的挫敗，引發的回響超出匈牙利國界」。

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奧班在過去16年執政期間，將匈牙利打造成「非自由式民主」的統治範例，多次與歐盟因法治及烏克蘭等議題發生齟齬。德國總理梅爾茨強調，右翼民粹主義在匈牙利受挫，呼籲新政府「讓我們為一個強大、安全及統一的歐洲團結起來。」

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