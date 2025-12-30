匈牙利布達佩斯第六區宣布 2026年起禁出租短期度假屋

像這樣的設計通常都是提供短期房屋出租的標誌。匈牙利首都布達佩斯的第六區特蕾西亞城，因為擁有多座的音樂廳，還有國家歌劇院，而有布達佩斯百老匯的稱號，這裡也是短期遊客喜愛的承租地點。但匈牙利政府已經宣布，從2026年1月1日開始，這個地區將禁止Airbnb等短期度假房屋出租，而且還可能再擴大到其他區域。

根據匈牙利政府的觀察，第六區有很多房屋都登記為Airbnb，使得當地居民變相被趕到郊區，取而代之的卻是大量的遊客。此外，短期房屋出租也將房價炒高，導致年輕人買不起房。

廣告 廣告

布達佩斯第六區市長索普羅尼表示，「在市中心的租屋市場，短租公寓的比例超過10%，這是我們要解決的問題之一，限制短租房屋這是個不錯的解決方法。」

從1月1日開始，預訂平台的廣告將受到政府監控，門外配有鑰匙盒的房屋也將接受檢查。消息一出，當地的居民抨擊這項新政策，並且擔憂這只會讓飯店的住房價格上漲，而房東則說，原本這裡的訂單接都接不完，但從明年開始就全部空出來了，很擔心房租減少，未來的日子該怎麼辦。此外，違反規定可能面臨20萬匈牙利福林、約台幣1萬9000元的罰款，至於租賃公司則可能面臨200萬匈利牙福林、約台幣19萬元的罰款。

房務清潔人員阿蒙指出，「這對我來說非常糟糕，因為這樣會危及我的生計，如果這種情況發生，我就會失去工作，而且我已經60歲了，要找工作本來就很困難。」

數百名的房東連署抗議，並且向法院申請撤銷禁令。他們說，如果禁令擴大將對旅遊業帶來更大的衝擊，因為當地的店家根本無法只靠居民就能養活自己，儘管有相反的意見，法院還是駁回了申訴，顯示政府的政策是合法的。