匈牙利新政府撤回否決權後 歐盟將重啟烏克蘭、摩爾多瓦入盟程序

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歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。（圖／達志／美聯社）

來自27個歐盟（EU）成員國的外交使節，12日在比利時布魯塞爾（Brussels）舉行的一場會議上宣布，烏克蘭與摩爾多瓦的入盟程序將於下週在盧森堡正式啟動。

據卡達媒體《半島電視台》報導，歐盟領袖曾在2023年12月同意與烏克蘭及摩爾多瓦展開入盟談判。然而，由於當時親俄羅斯的匈牙利總理奧班（Viktor Orbán）反對了基輔（Kyiv）的入盟申請，談判一度被擱置。直到匈牙利新政府於今年5月上台，並於上週同意撤回奧班的否決權，入盟程序才得以重啟。

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基輔與基希訥烏（Chisinau）都將加入歐盟視為對抗俄羅斯侵略的重要安全保障。莫斯科（Moscow）則堅持，維持該國對所謂「近鄰地區」（near abroad，即「後蘇聯國家」）的控制，是俄羅斯國家安全的核心。

歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在1則聯合社群媒體貼文中表示：「所有成員國一致同意與烏克蘭和摩爾多瓦，開啟首個入盟談判章節的群組。這是對兩國在推動改革過程中展現決心、勇氣與努力的肯定，即使面對極大挑戰仍持續前進。」

他們還指出：「歐盟擴員是戰略性選擇」，並強調：「在充滿日益不確定性的世界中，1個更大的歐洲聯盟符合我們的共同利益。」

由於該入盟進程通常需要耗費數年時間，涵蓋從農業到法治等多項議題的複雜討論。歐盟此舉在很大程度上是象徵意義大於實際意義，旨在表達對烏克蘭的支持。

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