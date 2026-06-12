將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

歐盟宣布將於週一重啟與烏克蘭及摩爾多瓦的入盟談判。此舉是在匈牙利新政府同意撤銷前親俄總理所設下的否決權後達成的重大突破，為兩國邁向歐洲一體化注入強心針。

歐盟（EU）理事會主席 Antonio Costa 與歐盟執委會主席 Ursula von der Leyen 發表聯合聲明，確認所有成員國已同意開啟與烏克蘭、摩爾多瓦的第一階段入盟談判。他們強調，這項決定是對兩國在面臨巨大挑戰下仍堅持改革的肯定，並指出在充滿不確定性的世界中，擴大歐盟符合各方的共同利益。

廣告 廣告

烏克蘭總統澤倫斯基對此表示高度歡迎，認為這對正在抵禦俄羅斯入侵的烏克蘭人民而言，是極具意義的政治與道德支持。這項外交突破得益於匈牙利政局變天，新任總理 Peter Magyar 與基輔當局就烏克蘭境內匈牙利少數族裔的權益達成協議，因而撤銷了前總理 Viktor Orban 長期以來對烏克蘭加入歐盟的否決權。

然而，烏克蘭的入盟之路依然漫長。匈牙利新總理 Peter Magyar 強調，他反對讓烏克蘭「快速通關」加入歐盟。他指出，若烏克蘭能在未來10至15年內完成所有33個談判章節，匈牙利屆時將會對此舉行全民公投。週一的首輪談判將從最核心的「基本原則」章節開始，內容涵蓋法治與民主制度等兩國必須遵守的基本價值。

原文出處：匈牙利新政府撤銷否決 歐盟週一重啟烏克蘭入盟談判

本文由AI協作，經編輯審核後發布