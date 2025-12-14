匈牙利爆發5萬人示威 抗議政府處理虐童案不力

示威人數至少達5萬人，部分民眾手持玩具與象徵兒童的標誌。 圖：來源/美聯社 達志影像

[Newtalk新聞] 匈牙利首都布達佩斯今日爆發大規模示威，數萬名民眾走上街頭，要求總理奧班（Viktor Orbán）下台，不滿政府未能有效處理國營機構內的虐待兒童指控。

據《法新社》報導，奧班自 2010 年重新執政以來，一直強調將兒童與青少年保護列為施政重點，但近期接連曝光的多起虐童案件，對其政府構成嚴峻考驗，也引發社會強烈反彈。

在布達佩斯一處少年拘留中心再度傳出虐待指控後，反對派領袖馬格雅（Peter Magyar）於今日號召民眾上街抗議。馬格雅所屬的尊重與自由黨（TISZA）目前在春季國會選舉前的民調中領先執政黨。

年僅 16 歲的示威者柯札克（David Kozak）向《法新社》表示：「照理說，發生這樣的事情，政府就該下台。對他們而言，問題不是虐待本身，而是事情被揭露出來。」

根據《法新社》記者觀察，示威人數至少達5萬人，部分民眾手持玩具與象徵兒童的標誌。馬格雅走在隊伍前方，帶領群眾高舉寫有「保護兒童」字樣的標語。

這起最新案件因監視器畫面外流而引發譁然，影像顯示，索洛街（Szolo Street）少年拘留中心前主任曾以腳踹擊一名男孩頭部。本週稍早，已有4名涉案職員遭拘留，政府並下令將所有類似機構全面納入警方監管。

