匈牙利總理力爭豁免俄石油制裁 訪白宮、會川普

匈牙利總理奧班訪美，試圖讓美國豁免對俄羅斯石油的制裁。（示意圖／Pexels）





匈牙利總理「奧班」訪問美國白宮，與美國總統川普會晤，雙方討論俄烏戰爭之外，奧班也尋求美國放寬對俄國石油制裁，確保匈牙利能源穩定。

匈牙利總理奧班抵達白宮，與美國總統川普在門口握手寒暄，這是川普重返白宮後，兩人首次正式會面。

美國總統川普vs.匈牙利總理奧班：「（我認為我們都同意，這場俄烏戰爭會在不久的將來結束），我會向總統報告，如何終結它。」

雙方這次會談，聚焦俄烏戰爭與能源合作，川普坦言，原訂與俄國總統普丁的會面，暫時擱置，原因是「俄國還不想停手」，但仍強調有意在布達佩斯與普丁會面。

匈牙利總理奧班：「今天我們要討論的問題之一，就是要清楚解釋，如果我們無法從俄羅斯獲得石油和天然氣，對匈牙利人民和經濟會造成什麼後果。」

奧班訪問華府最大重點，就是試圖讓美國豁免對俄羅斯石油的制裁，而匈牙利是川普與克宮，在歐盟最親密的盟友，川普若豁免對匈牙利的制裁，或許只是為與普丁的下一次會面，預留伏筆。

