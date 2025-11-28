匈牙利總理奧班赴俄會普丁 將磋商能源供應議題

（中央社布達佩斯28日綜合外電報導）匈牙利總理奧班今天將在莫斯科會見俄羅斯總統普丁，根據奧班的說法，兩人將討論能源議題。

法新社報導，儘管俄羅斯在2022年全面侵略烏克蘭後遭到制裁，匈牙利仍高度仰賴自俄國進口的天然氣和石油。匈國是最親近克里姆林宮（Kremlin）的歐盟國家。

奧班（Viktor Orban）在上傳至社群媒體臉書（Facebook）的影片中談到：「我此行是為確保匈牙利能以可負擔的價格，滿足今年冬天和明年的能源需求。」

這位民族主義領袖宣稱，多虧進口俄羅斯天然氣和石油，匈牙利的能源價格是歐洲最低，「相較於國際價格水準也更便宜」。

俄羅斯總統府發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）也向俄國塔斯社（TASS）證實，普丁（Vladimir Putin）將會晤匈牙利領導人。

奧班自2010年重返執政以來，已與普丁見面15次。今天是他們從俄烏戰爭爆發以來第4次會面。

奧班在俄烏戰爭上與歐盟唱反調、反對加強制裁俄羅斯、阻撓烏克蘭加入歐盟等行為，經常惹怒其他歐盟領袖。（編譯：洪培英）1141128