匈牙利總理奧班11/7訪白宮會晤川普 商討促俄烏和談

匈牙利總理幕僚長古亞斯(Gergely Gulyas)今天(30日)在記者會上表示，總理奧班(Viktor Orban)將於11月7日訪問華府，會晤美國總統川普(Donald Trump)。

古亞斯表示，這次會晤將使兩位領導人能夠討論，可能促成俄烏談判以達成和平協議的日程。

奧班先前曾表示，他將在與川普的會晤中討論美國對俄羅斯石油公司的制裁。

在此先前，川普與俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)原定於本月稍早於匈牙利首都布達佩斯舉行峰會，不過「雙普會」後來被擱置，因為莫斯科堅持要求烏克蘭割讓更多領土作為停火條件。烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，儘管他對普丁盟友奧班的某些立場有所保留，但若與俄羅斯的和談在匈牙利舉行，他願意前往出席。

此外，川普今天在與中國國家主席習近平的會談落幕後表示，他和習近平討論了烏克蘭戰爭，習近平同意幫忙合作推動終結烏俄戰爭，但他並沒有說明具體的細節。(編輯：許嘉芫)