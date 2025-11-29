匈牙利總理民調落後 為保權位撒福利拉抬支持

奧班（左）利用與川普（右）的關係做大內宣 圖：翻攝自奧班的Ｘ

[Newtalk新聞] 匈牙利即將於明年4月舉行大選。自2010年擔任總理迄今的奧班（Orbán Viktor Mihály）帶領的青民盟（Fidesz）自去年11月起落後於快速崛起的蒂薩黨（Tisza）。為了保住權位，奧班祭出一系列福利政策。根據《匈牙利每日新聞》（The Daily News Hungary）的報導，奧班此舉確實奏效，其所屬政黨的頹勢已止步，但仍落後於挑戰者。

報導指出，馬札爾（Péter Magyar）所領導的蒂薩黨於2024年2月橫空出世，迅速崛起於匈牙利政壇。在歐洲議會選舉中，他們的支持率最初僅為3%，但僅僅幾個月後，他們就徹底撼動了匈牙利政壇。去年11月，首次有民調顯示蒂薩黨領先，此後他們的支持率持續攀升。

廣告 廣告

然而今年夏天似乎出現轉折點，蒂薩黨的成長停滯，青民盟的頹勢也止步，但當時蒂薩黨仍保持著顯著的領先優勢。

報導指出，執政的奧班祭出一系列福利措施，例如恢復第14個月的養老金、推出武器補貼、擴大家庭稅收抵免、為育有兩到三個孩子的母親提供稅收減免、啟動貸款計劃。一方面強化抹黑政敵的力道，另一方面宣傳自己跟美國總統川普（Donald Trump）會面的收穫，奧班的手段可能正在取得成效。

報導指出，根據匈牙利民調機構HVG發布的最新Medián民調顯示，蒂薩黨目前僅以5%的微弱優勢領先，民調專家認為，在距離選舉日還有相當長的時間的情況下，這一差距意義重大。在匈牙利的選舉制度中，5%的差距相當於約40萬選民，雖然數額不小，但由於地區分佈不均——尤其是在城市和布達佩斯地區——仍然足以確保青民盟和蒂薩各自贏得多數席位。兩大主要選民陣營的支持率大致為38%比33%，蒂薩黨領先，而另一個還有實力的政黨祖國黨（Mi Hazánk）的支持率為澤5%。根據444.hu報導，蒂薩黨在「可能投票的選民」和「特定政黨支持者」中的領先優勢均有所縮小，但在後者中仍高達10%。

報導指出，據獨立民調機構的說法，目前的選擇比過去一年中的任何時候都更加膠著。親政府的民調一直顯示青民盟領先，但公佈的調查數量遠少於反對派。

蒂薩黨的支持者可能擔憂的是，自10月以來，公眾情緒顯著改善。希望更換政府的選民比例從9月的60%降至52%，為2024年夏季以來的最低點。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

女高中生冒用黃偉哲照喊放颱風假 法官最終裁定不罰

神秘嘉賓衝衝衝來了！ 蘇貞昌將現身邱議瑩首場鳳山大團結造勢