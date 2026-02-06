匈牙利與俄集團合作 擴建2座核電廠反應爐

主持開工典禮的除了匈牙利外交部長西亞爾多、俄羅斯核能業者代表之外，國際原子能總署IAEA署長葛羅西也到場，並且稱讚保克什核2廠計畫，展現匈牙利突破難關、力求能源自主的決心。

國際原子能總署署長葛羅西表示，「如果有核電廠計畫必須逆風而行，我認為保克什核2廠是最佳案例，但它也是匈牙利展現決心的典範。」

這座所謂的「核2廠」，其實是整個核電廠的5號機與6號機所在，位置緊鄰原有的核1廠現有4座反應爐。這4座反應爐都是前蘇聯在1980年代前後協助匈牙利所建造，服役時間已有30多年到40年，即將在未來6到10年內除役。

俄羅斯國營核子企業ROSATOM影片指出，「現有4座反應爐的發電量總共達1760百萬瓦，新的機組發電能量則有2400百萬瓦，使匈牙利能維持甚至提高發電能力。」

匈牙利外交部長西亞爾多認為，「它將大大降低我們對國際市場的依賴，不必再聽任外商毫不理性地敲竹槓。」

同樣是有關核電廠的消息，曾經在2011年福島核能災變後全面停機、位於新潟縣的「柏崎刈羽核電廠」，由負責營運的東京電力公司在6日對外宣佈，核電廠的6號機將從9日開始陸續移除反應爐的控制棒，也就是讓核燃料重新開始進行核分裂反應。

如果205支控制棒最終能順利移除，預計在3月18日由日本政府檢查後，就恢復正式運轉。據日本媒體報導，開始移除控制棒的日期原訂是1月20日，並在2月26日接受最終確認，但因為過程中系統出現異常，因而延到2月9日才開始。