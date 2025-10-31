匈牙利親俄路線惹議 奧班大選迎挑戰

匈牙利最大反對黨自由黨，在10月23日「匈牙利革命」這天走上街頭。1956年的匈牙利革命，正是一場企圖衝破蘇聯鐵幕，最後卻在鎮壓中失敗的民主運動。而現任總理奧班，當年也曾是堅決反俄的一員。

匈牙利自由黨黨魁馬札爾（Peter Magyar）表示，「那位曾經要求俄軍撤出匈牙利的政治人物，如今卻成了克里姆林宮最忠誠的盟友。」

但近年奧班卻不斷表現對俄羅斯的支持，甚至對俄烏戰爭中、烏克蘭的軍事行動多所批評，他大力批判歐盟、並拒絕與盟友站在一起支持烏克蘭，讓歐盟與北約相當頭痛。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說：「戰爭是黑白分明的，發生戰爭時，就像俄烏戰爭，問題在於你要站在誰那一邊，我們知道波蘭站在誰的那一邊，也知道北約和歐洲站在誰的那一邊，不幸的是，我們可能也知道奧班是站在誰的那一邊。」

奧班表示，「布魯塞爾已經決定開戰，這些擁戰國家已經組成了戰爭聯盟，他們優雅地稱之為『志願者聯盟』，這是志願將別人送上死路。」

然而，唾棄歐洲「志願者聯盟」倡議的奧班，日前卻主動提出在布達佩斯主辦美俄峰會，無視於俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）正被國際刑事法院通緝的事實，遭到各方痛批。

立陶宛外長布德里斯指出，「在歐洲，蒲亭唯一該去的地方是海牙，去接受戰犯法庭審判，而不是任何歐洲的首都。」

雖然川普（Donald Trump）與蒲亭的峰會，最後沒有辦成，但原本兩人要在布達佩斯會面的時間點，剛好就在匈牙利的歷史傷痛、革命紀念日這幾天。當年在蘇聯紅軍鎮壓下，布達佩斯有超過1500人喪命，2萬6千人被捕。奧班領導的執政黨「青民黨」，在這個血腥的日子也發動人海戰術，走上街頭一較高下，似乎在為半年後、也就是2026年4月將登場的匈牙利大選，揭開序幕。

反奧班示威民眾彼得裘說，「過去15年，匈牙利經歷了可怕的轉變，對我這50歲的人來說也許不重要，但我不希望我的兒子和孩子生活在一個像奧班政權國家，我們必須對此採取行動，現在我們有機會這樣做。」

反對黨自由黨的黨魁馬扎爾，44歲、親歐盟、律師出身，他早年投身執政青民黨，前妻也曾在奧班政府內擔任過司法部長。2024年馬札爾大力指控青民黨集權貪污，並發起示威，同年他就帶領自由黨在選戰中拿下30%票數，成為趁勢崛起的政治新星。

馬札爾對奧班最大的威脅，就是他專注於照顧民生經濟，對抗通膨並扶助弱勢，對偏鄉也格外關注。尤其2024年「國際透明組織」評比的「全球清廉印象指數」，匈牙利又位居41名與古巴並列，成為歐盟國家的最後一名，更令民心思變。

但雖然在野的自由黨民調，已經超越執政的青民黨，但要打贏明年的選戰並不容易。在奧班把持媒體，並修改選舉制度的情況下，任何在野勢力想要上位，都不容易。