匈牙利變天後對中資開刀！寧德時代爆排放不明綠色廢液 比亞迪也遭全面清查

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中國電池龍頭寧德時代（CATL）位於匈牙利東部德布勒森的電池工廠，近日因涉嫌違規排放廢液而遭當局提起法律行動。 圖:翻攝自選址中國

[Newtalk新聞] 中國電池龍頭寧德時代（CATL）位於匈牙利東部德布勒森的電池工廠，近日因涉嫌違規排放廢液而遭當局提起法律行動。與此同時，中國電動車大廠比亞迪（BYD）在匈牙利的投資項目也面臨環境與勞工問題調查。隨著新政府上台後對中資企業監管趨嚴，外界關注中國企業在歐洲的擴張是否將遭遇更大阻力。

匈牙利哈伊杜－比豪爾州政府於 6 月 5 日正式對寧德時代展開訴訟程序。根據官方說法，今年 5 月 5 日晚間，該公司位於德布勒森的工廠違反相關規定，將俗稱「綠色液體」的廢棄物直接排入市政下水道系統。

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事件發生後，主管機關立即撤銷該工廠工業廢水預處理許可，並要求限期完成受污染的污水及雨水排放系統清理作業。雖然寧德時代已在規定期限內完成補救措施，但匈牙利媒體報導指出，環保與水務單位仍將依法對其開罰。

中國電動車大廠比亞迪（BYD）在匈牙利的投資項目也面臨環境與勞工問題調查。 圖：翻攝自百度

此外，新執政的尊重與自由黨（TISZA，蒂薩黨）政府已下令展開特別調查。來自德布勒森的蒂薩黨國會議員塔爾卡尼先前曾警告，工廠附近地下湧出的液體中檢測出包括 NMP（N-甲基吡咯烷酮）在內的危險化學物質。NMP 是鋰電池生產過程常見溶劑，被認為具有生殖毒性及致畸風險。

不過，州政府辦公室表示，事發當晚在多個地點採集的廢水及地表水樣本，目前尚未發現有害物質超標情況。官方強調，只有經認證實驗室的檢測結果才具法律效力，未經認證的測量數據可能存在誤導風險。

對於事件發展，寧德時代已公開致歉並承認責任。公司表示，事發當天承包商進行儲罐洩漏測試時，使用綠色示蹤染料為水體染色，後因管線堵塞導致混合液體外溢。雖然染料本身無毒，但承包商擅自將混合物排入下水道，已違反相關規定。公司承諾將加強對承包商的監督管理，避免類似事件再次發生。

除了寧德時代之外，比亞迪在匈牙利南部塞格德興建中的汽車工廠同樣遭到官方關注。

新執政的尊重與自由黨（TISZA，蒂薩黨）政府已下令展開特別調查。 圖：翻攝自 X

根據勞工權益組織「中國勞工觀察」發布的調查報告，比亞迪透過多層分包商體系，自中國大量引進勞工參與工廠建設工程，並被指控存在超時工作、每週無休、拖欠工資以及勞工擔憂遭報復等問題。

相關指控曝光後，工廠所在地瓊格拉德－查納德州政府證實，已對涉及工程建設的三家分包商採取行政處分，其中一家更遭開罰。當局表示，未來將持續監督職業安全與勞動法規執行情況，必要時將進一步採取法律行動，確保工作環境符合法律要求。

分析指出，匈牙利對中資企業態度轉趨強硬，與今年政壇變化有關。過去由前總理歐爾班領導的政府長期對中國投資持開放態度，中資企業在大型投資案上往往享有較寬鬆的審查環境。然而，歐爾班在今年 4 月大選失利後，新上台的蒂薩黨政府迅速調整政策方向，開始加強對中資項目的環境與勞工監管。

根據勞工權益組織「中國勞工觀察」發布的調查報告，比亞迪透過多層分包商體系，自中國大量引進勞工參與工廠建設工程，並被指控存在超時工作、每週無休、拖欠工資以及勞工擔憂遭報復等問題。(示意圖) 圖:翻攝自新浪網

國際人權專家認為，匈牙利近期一連串動作反映全球對中國海外投資監督日益嚴格。英國雪菲爾哈萊姆大學教授勞拉．墨菲指出，從巴西針對比亞迪展開法律行動，到如今匈牙利啟動調查，各國政府正重新檢視中國企業海外投資所涉及的勞工與人權問題。

她表示，引進遭剝削的外籍勞工不僅涉及人權爭議，也可能壓縮當地勞工就業機會並降低勞動標準，因此各國政府的監管力道正持續升高。

目前比亞迪已要求所有承包商簽署遵守匈牙利勞工法規的承諾文件，但專家認為，僅靠書面保證難以解決結構性問題。隨著匈牙利政府進一步對比亞迪工廠展開大規模環境調查，中國電池與電動車企業在歐洲市場的布局，恐將面臨更嚴格的監管考驗。

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