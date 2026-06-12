匈牙利高速公路清晨連環車禍 釀8死2重傷慘劇
匈牙利高速公路清晨連環車禍 釀8死2重傷慘劇
匈牙利西部M1高速公路於週五清晨接連發生兩起嚴重車禍。一輛卡車與一輛摩爾多瓦麵包車在吉爾市附近路段分別發生碰撞，共造成8名外籍人士不幸喪生、2人重傷，當局已對此展開調查。
根據匈牙利警方與外媒綜合報導，週五清晨4時30分左右，在匈牙利西部吉爾市（Gyor）附近的M1高速公路上，首先發生一起死亡車禍。一輛由土耳其籍司機駕駛的卡車，因不明原因與一輛道路工程車發生猛烈碰撞，導致該名卡車司機當場傷重不治。
不料，在第一起事故發生後不到45分鐘，後方路段因車禍造成車流回堵。一輛載有9人的摩爾多瓦（Moldova）麵包車，疑似因未注意前方路況減速，直接追撞一輛烏克蘭車輛。這起二次車禍後果極為慘烈，造成麵包車內7人當場死亡，另外2人則受到重傷送醫。
摩爾多瓦外交部隨後發表聲明指出，救援人員在事故現場尋獲了摩爾多瓦與羅馬尼亞的護照，但罹難者的確切身分與國籍仍有待官方進一步核實。對此，摩爾多瓦總統 Maia Sandu 與匈牙利政治人物 Peter Magyar 皆在社群平台上發文，向這起悲劇中的遇難者家屬表達最深切的哀悼。
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