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匈牙利西部M1高速公路於週五清晨發生兩起嚴重車禍，一輛卡車與一輛麵包車接連發生碰撞，不幸造成8人死亡、2人受傷。死者據信皆為外籍人士，匈牙利警方目前正全力調查事故原因。

根據法新社（AFP）報導，這兩起致命車禍發生在匈牙利西部傑爾市（Gyor）附近的M1高速公路上，涉事車輛均掛有摩爾多瓦（Moldova）車牌。第一起事故發生在當地時間清晨4時30分左右，一輛摩爾多瓦卡車與一輛工程車發生碰撞，卡車司機當場傷重不治。

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不料在短短45分鐘後，同一路段再度發生慘劇。一輛載有9人的麵包車，因避讓不及，直接撞上了因前一起車禍而停在路上的卡車。這起二次追撞事故導致麵包車內7名乘客當場死亡，另有2人受傷送醫。

當地警方發言人表示，目前遇難者的具體國籍尚未完全確認，僅能確定涉事的卡車與麵包車司機均駕駛掛有摩爾多瓦車牌的車輛。匈牙利政治領袖 Peter Magyar 隨後也在社群媒體上發文，向在這起不幸事故中喪生的8名外籍人士家屬表達深切哀悼。

原文出處：匈牙利高速公路連環車禍 摩爾多瓦車輛相撞奪8命

本文由AI協作，經編輯審核後發布